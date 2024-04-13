В 29-м туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле сыграет против «Айнтрахта». Поединок состоится 13 апреля и начнется в 19:30 по мск. «Штутгарт» — «Айнтрахт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: С 60 очками «Штутгарт» идет третьим в таблице. От первой строки он отстает существенно, а пятое место обходит на семь пунктов.

Дружина Себастьяна Хёнесса в текущем первенстве выиграла 19 встреч из 28 проведенных, три раза сыграла вничью и шесть встреч проиграла, разница мячей — 64:34.

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Последние матчи: В минувшем туре первенства «швабы» на выезде смогли добыть минимальную победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 1:0, а игровым днем ранее они на своем поле не справились с «Хайденхайм», расписав с ним ничью со счетом 3:3.

Не сыграют: Джоша Вагноман, Дэн-Аксель Загаду, Николас Нарти и Антони Руо пребывают в лазарете.

Состояние команды: К предстоящему поединку «Штутгарт» подходит просто в отличной форме. «Автозаводцы» не проигрываю в чемпионате уже на протяжении десяти встреч. За это время они выиграли восемь раз и расписали две мировые. И только дважды за этот период коллектив забивал меньше двух голов за игру.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице подопечные Себастьяна Роде с 42 очками идут на шестой строке и от пятой отстают на девять пунктов, а седьмую позицию обходят на шесть.

«Айнтрахт» выиграл десять игр из 28 проведенных, 12 встреч свел вничью и шесть раз проиграл, разница мячей составляет 43:36.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре «орлы» на своем поле расписали мировую с «Вердером» 1:1, а туром ранее они поделили очки в родных стенах с берлинским «Унионом» 0:0.

Не сыграют: Себастьян Роде, Саша Каладжич и Эрик Эбимбе не помогут команде.

Состояние команды: Клуб из Франкфурта-на-Майне не может выиграть уже на протяжении последних трех своих встреч. В этот период он один поединок проиграл и расписал две ничьи. Перед этим же у «Айнтрахта» была 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой он дважды победил при трех мировых. Не забивала команда только раз за минувшие десять игр во всех турнирах.

Статистика для ставок

«Штутгарт» в этом сезоне на своем поле выиграл десять встреч из 14 проведенных и непременно забивал в каждом поединке

У «Айнтраха» всего одна победа в гостях за прошедшие шесть игр

«Айнтрахт» выиграл у «Штутгарта» в четырех из пяти предыдущих очных встреч при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 1.58, победа «Айнтрахта» — 5.90, ничья — 4.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.40 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от этого поединка стоит ждать обмена забитыми мячами и верховой исход, ведь в обе команды редко когда в уходят с поля без результативных действий.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.00.

Прогноз: И также ставим еще на то, что «швабы», которые на своем поле забивают в каждом матче и немало, смогут и в этой игре провести в ворота соперника минимум два мяча.

Ставка: ИТ «Штутгарта» больше 2 за 1.95.