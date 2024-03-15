«Ислочь»
Турнирное положение: «Ислочь» в нынешнем сезоне вполне может претендовать на что-то серьезное. Команда неплохо смотрелась в первых поединках весны.
При этом «Ислочь» уже успела угодить в полуфинал Кубка Белоруссии. По сумме двух встреч она справилась с «Витебском».
Ислочь — Динамо Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Ислочь» проиграла витеблянам со счетом 0:2.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ислочь» проиграл дважды при одной виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Зато в первой встрече с «Витебском» команда выдала отличный результат. «Ислочь» уверенно переиграла новичка элиты (4:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда не блещет стабильностью в игре и результатах. У «Ислочи» что-то совсем не складывается с надежностью своей обороны.
Имея достаточно скромный состав, клуб явно постарается побороться за попадание в топ-5. Вот только для этого нужно брать очки в матчах с примерно равными по силе оппонентами.
И уж совсем очевидно, что «Ислочь» постарается добыть первую викторию в сезоне. Между тем, последнее поражение от «Витебска» обнажило проблемы команды.
«Динамо-Брест»
Турнирное положение: Динамовцы явно планируют побороться за высокие места. Правда, минувший сезон у команды не получился.
Да и вообще, «Динамо-Брест» довольно выгодно выглядел в контрольных поединках. В 6 поединках добыты 4 виктории.
Последние матчи: в предыдущем спарринге брестчане также выиграли. «Динамо-Брест» расправился с солигорским «Шахтером» (4:3).
До того команда сумела добыть победу над «Нивой» Долбизно (2:1). А вот «Неману» брестчане уступили (0:1).
Вообще, «Динамо-Брест» не блещет стабильностью результатов. Однако наличие в составе нескольких опытных игроков явно придаст команде уверенности.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде «Динамо-Брест» явно способно на чудо. Брестчане постараются побороться за высокие места.
Правда, в матчах с крепкими оппонентами динамовцы испытывают сложности. Ту же «Ислочь» к таковым вполне можно отнести.
Плюс ко всему, «Динамо-Брест» способен прибавить в плане реализации. Да и подбор игроков у команды качественный.
И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Динамовцы намерены воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- «Ислочь» уже прошла в полуфинал Кубка Белоруссии
- «Динамо-Брест» из 6 контрольных матчей выиграло в 4
- Последний очный поединок принес минимальную победу «Ислочи»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ислочь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.39.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно равными коэффициентами — 1.86 и 1.95.
- 1.82Байер — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.95Спартак — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.88Локомотив — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: «Динамо-Брест» неплохо смотрелось в зимних спаррингах, и явно постарается стартовать удачно.
Гости смотрятся сильнее соперника, и явно проведут поединок в агрессивных атаках.
Ставка: Победа «Динамо-Брест» за 3.39.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10