В рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии 15 марта пройдет матч «Ислочь» — «Динамо-Брест». Начало — 17:00 (мск). «Ислочь» — «Динамо-Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ислочь»

Турнирное положение: «Ислочь» в нынешнем сезоне вполне может претендовать на что-то серьезное. Команда неплохо смотрелась в первых поединках весны.

При этом «Ислочь» уже успела угодить в полуфинал Кубка Белоруссии. По сумме двух встреч она справилась с «Витебском».

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Ислочь» проиграла витеблянам со счетом 0:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ислочь» проиграл дважды при одной виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Зато в первой встрече с «Витебском» команда выдала отличный результат. «Ислочь» уверенно переиграла новичка элиты (4:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда не блещет стабильностью в игре и результатах. У «Ислочи» что-то совсем не складывается с надежностью своей обороны.

Имея достаточно скромный состав, клуб явно постарается побороться за попадание в топ-5. Вот только для этого нужно брать очки в матчах с примерно равными по силе оппонентами.

И уж совсем очевидно, что «Ислочь» постарается добыть первую викторию в сезоне. Между тем, последнее поражение от «Витебска» обнажило проблемы команды.

«Динамо-Брест»

Турнирное положение: Динамовцы явно планируют побороться за высокие места. Правда, минувший сезон у команды не получился.

Да и вообще, «Динамо-Брест» довольно выгодно выглядел в контрольных поединках. В 6 поединках добыты 4 виктории.

Последние матчи: в предыдущем спарринге брестчане также выиграли. «Динамо-Брест» расправился с солигорским «Шахтером» (4:3).

До того команда сумела добыть победу над «Нивой» Долбизно (2:1). А вот «Неману» брестчане уступили (0:1).

Вообще, «Динамо-Брест» не блещет стабильностью результатов. Однако наличие в составе нескольких опытных игроков явно придаст команде уверенности.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Динамо-Брест» явно способно на чудо. Брестчане постараются побороться за высокие места.

Правда, в матчах с крепкими оппонентами динамовцы испытывают сложности. Ту же «Ислочь» к таковым вполне можно отнести.

Плюс ко всему, «Динамо-Брест» способен прибавить в плане реализации. Да и подбор игроков у команды качественный.

И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Динамовцы намерены воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Ислочь» уже прошла в полуфинал Кубка Белоруссии

«Динамо-Брест» из 6 контрольных матчей выиграло в 4

Последний очный поединок принес минимальную победу «Ислочи»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ислочь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.39.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно равными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Динамо-Брест» неплохо смотрелось в зимних спаррингах, и явно постарается стартовать удачно.

Гости смотрятся сильнее соперника, и явно проведут поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Динамо-Брест» за 3.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10