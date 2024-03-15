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    «Ислочь» уступит брестчанам

    «Ислочь» — «Динамо-Брест». Ставка (к. 3.39) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 15 марта 2024 года

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    «Ислочь»
    В рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии 15 марта пройдет матч «Ислочь» — «Динамо-Брест». Начало — 17:00 (мск). «Ислочь» — «Динамо-Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 15 Марта 2024 года

    «Ислочь»

    Турнирное положение: «Ислочь» в нынешнем сезоне вполне может претендовать на что-то серьезное. Команда неплохо смотрелась в первых поединках весны.

    При этом «Ислочь» уже успела угодить в полуфинал Кубка Белоруссии. По сумме двух встреч она справилась с «Витебском».

    Ислочь — Динамо Брест: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Ислочь» проиграла витеблянам со счетом 0:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ислочь» проиграл дважды при одной виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Зато в первой встрече с «Витебском» команда выдала отличный результат. «Ислочь» уверенно переиграла новичка элиты (4:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда не блещет стабильностью в игре и результатах. У «Ислочи» что-то совсем не складывается с надежностью своей обороны.

    Имея достаточно скромный состав, клуб явно постарается побороться за попадание в топ-5. Вот только для этого нужно брать очки в матчах с примерно равными по силе оппонентами.

    И уж совсем очевидно, что «Ислочь» постарается добыть первую викторию в сезоне. Между тем, последнее поражение от «Витебска» обнажило проблемы команды.

    «Динамо-Брест»

    Турнирное положение: Динамовцы явно планируют побороться за высокие места. Правда, минувший сезон у команды не получился.

    Да и вообще, «Динамо-Брест» довольно выгодно выглядел в контрольных поединках. В 6 поединках добыты 4 виктории.

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    • Последние матчи: в предыдущем спарринге брестчане также выиграли. «Динамо-Брест» расправился с солигорским «Шахтером» (4:3).

    До того команда сумела добыть победу над «Нивой» Долбизно (2:1). А вот «Неману» брестчане уступили (0:1).

    Вообще, «Динамо-Брест» не блещет стабильностью результатов. Однако наличие в составе нескольких опытных игроков явно придаст команде уверенности.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Динамо-Брест» явно способно на чудо. Брестчане постараются побороться за высокие места.

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    Правда, в матчах с крепкими оппонентами динамовцы испытывают сложности. Ту же «Ислочь» к таковым вполне можно отнести.

    Плюс ко всему, «Динамо-Брест» способен прибавить в плане реализации. Да и подбор игроков у команды качественный.

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Динамовцы намерены воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Ислочь» уже прошла в полуфинал Кубка Белоруссии

    • «Динамо-Брест» из 6 контрольных матчей выиграло в 4

    • Последний очный поединок принес минимальную победу «Ислочи»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ислочь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно равными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

    Прогноз: «Динамо-Брест» неплохо смотрелось в зимних спаррингах, и явно постарается стартовать удачно.

    Гости смотрятся сильнее соперника, и явно проведут поединок в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Динамо-Брест» за 3.39.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    Ставка и прогноз на матч «Ислочь» — «Динамо-Брест» с коэффициентом 3.39. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на футбол. «Ислочь» уступит брестчанам
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