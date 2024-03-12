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    «ТрансИнвест» удачно съездит в Каунас

    «Кауно Жальгирис» — «ТрансИнвест». Ставка (к. 3.14) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 12 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Литовская А Лига Прогнозы на Кауно Жальгирис
    Прогноз и ставки на «Кауно Жальгирис» — «ТрансИнвест»
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    «Кауно Жальгирис»
    В рамках 3-го тура чемпионата Литвы 12 марта пройдет матч «Кауно Жальгирис» — «ТрансИнвест». Начало — 19:00 (мск). «Кауно Жальгирис» — «ТрансИнвест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Кауно Жальгирис»

    Турнирное положение: «Кауно Жальгирис» в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Скорее всего, команде грозит борьба за выживание.

    При этом «Кауно Жальгирис» стартовал крайне неудачно. В 2 турах чемпионата команда не выиграла ни разу.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Литвы команда уступила. «Кауно Жальгирис» проиграл «Хегельманну» со счетом 1:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кауно Жальгирис» проиграл дважды при одной виктории. При этом в этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5 раз.

    В трех своих последних поединках команда не смогла победить. Да и вообще, игра команды очень далека от монолитности.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. У «Кауно Жальгириса» что-то совсем не складывается с реализацией.

    Имея достаточно скромный состав, клуб из Каунаса явно постарается избежать борьбы за выживание. Вот только для этого нужно брать очки в матчах с примерно равными по силе оппонентами.

    И уж совсем очевидно, что «Кауно Жальгирис» постарается добыть первую викторию в сезоне. Между тем, проблемы с реализацией никуда не делись.

    «ТрансИнвест»

    Турнирное положение: Дебютант элиты явно планирует побороться за высокие места. На текущий момент команда пребывает на 4 строчке таблицы.

    Да и вообще, «ТрансИнвест» довольно неплохо выглядел в контрольных поединках. Победить команде удалось даже «Жальгирис» (2:0).

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  • 09/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась зачетными пунктами. «ТрансИнвест» дома минимально уступил «Джюгас Тельшяй».

    До того команда сумела добыть первую победу в элите. В первом туре она переиграла колючий «Хегельманн» (3:2).

    Вообще, «ТрансИнвест» не блещет стабильностью результатов. Однако наличие в составе опытного Линаса Пилибайтиса явно придаст команде уверенности.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «ТрансИнвест» явно способен на чудо. Новичок явно способен побороться за медали.

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    Правда, в матчах с крепкими оппонентами дебютант элиты испытывает сложности. Впрочем, «Кауно Жальгирис» к таковым не отнесешь.

    Плюс ко всему, «ТрансИнвест» способен прибавить в плане реализации. Да и подбор игроков у команды качественный.

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Пилибайтис и компания намерена воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Кауно Жальгирис» в 2 своих последних поединках набрал лишь 1 пункт

    • «ТрансИнвест» является дебютантом элиты литовского футбола

    • форвард «ТрансИнвеста» Энрике Девенс с 2 голами лидирует в гонке бомбардиров

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

    Прогноз: «ТрансИнвест» неплохо смотрелся в стартовых турах, и явно постарается закрепиться в группе лидеров.

    Гости смотрятся сильнее соперника, и явно проведут поединок в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «ТрансИнвеста» за 3.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке команды на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11

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    Ставка и прогноз на матч «Кауно Жальгирис» — «ТрансИнвест» с коэффициентом 3.14. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на футбол. «ТрансИнвест» удачно съездит в Каунас
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