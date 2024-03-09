В рамках 25-го тура чемпионата Германии 9 марта пройдет матч «Аугсбург» — «Хайденхайм». Начало — 17:30 (мск). «Аугсбург» — «Хайденхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» в нынешнем сезоне является середняком Бундеслиги. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Аугсбург» отстает от 6 позиции на 8 очков. Да и вообще, с победами у команды складывается не очень: всего 7 викторий в 24 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла уверенную викторию. «Аугсбург» на выезде отправил 6 сухих мячей в ворота «Дармштадта».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

В двух своих последних матчах команда побеждала. Причем в этих встречах игроки «Аугсбурга» наколотили 8 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Бундеслигу

Состояние команды: в последних матчах команда явно прибавила. При этом «Аугсбург» уже фактически обезопасил себя от борьбы за выживание.

Матчи против «Хайденхайма» для команды исторически складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Аугсбург» выиграл четырежды.

И уж совсем точно, что хозяева будут активно атаковать. «Аугсбург» явно сильнее соперника, к тому же сейчас находится на ходу.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» в нынешнем сезоне является середняком лиги. На текущий момент команда пребывает на 11 строчке таблицы.

Причем «Хайденхайм» уж слишком часто терпит поражения — 10 раз. Да и пропускает команда частенько: 42 мяча в 24 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не сумела взять даже балл. «Хайденхайм» дома уступил «Айнтрахту» (1:2).

Причем до того команда расписала мировую с «Унионом» (2:2). А вот лидеру «Байеру» пришлось уступить (1:2).

«Хайденхайм» не побеждал в трех своих последних матчах. Причем в каждом из них команда неизменно пропускала по 2 мяча.

Не сыграют: Ян-Никлас Бесте, Леннард Мэлони — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хайденхайм» нестабилен. Плюс травмы нескольких стержневых игроков явно сказываются.

Правда, неплохой сезон выдает Тим Кляйдинст. Опытный форвард уже отличился 7 результативными выстрелами в чемпионате.

Плюс ко всему, «Хайденхайм» свою последнюю викторию праздновал как раз в гостях. Команде удалось переиграть «Вердер» (2:1).

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Вот только без Бесте «Хайденхайму» придется крайне несладко.

Статистика для ставок

«Аугсбург» выиграл в 2 своих последних поединках

«Хайденхайм» имеет трехматчевую безвыигрышную серию

Лидер атак «Хайденхайма» Бесте из-за травмы не сыграет в этом матче

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 4.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.72 и 2.30.

Прогноз: «Аугсбург» сейчас пребывает в неплохих кондициях, и уж точно начнет встречу активно.

«Аугсбург» выглядит явно сильнее «Хайденхайма», и уж точно оперативно воспользуется кадровыми проблемами соперника.

Ставка: Победа «Аугсбурга» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке один из соперников не сможет отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.25