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    «Аль-Наср» исправится за предыдущие осечки

    «Аль-Наср» — «Аль-Раед». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 7 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Раед»
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    Криштиану Роналду
    «Аль-Наср» на своем поле примет «Аль-Раед» в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч состоится 7 марта и начнется в 20:00 по мск. «Аль-Наср» — «Аль-Раед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 07 Марта 2024 года
    Аль-Наср
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 20:00 Аль-Раед Аль-Раед
  • Бурайда
    •

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: На данный момент в таблице коллектив Луиша Каштруа с 53 набранными очками идет вторым и от лидера отстает аж на девять пунктов.

    «Аль-Наср» победил в 17 поединках из 22 проведенных, два поединка свел еще вничью и трижды уступал, забил 64 гола, а пропустил в свои ворота 30 мячей.

    Последние матчи: В преддверии этой игры клуб из города Эр-Рияд проиграл в гостях со счетом 0:1 «Аль-Аину» из ОАЭ в первом матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов. В последней же встрече чемпионата он дома расписал ничью с «Аль-Хазмом» 4:4, прервав тем самым серию из девяти побед кряду в официальных поединках.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Аль-Наср» в минувшем туре первенства не смог на своем поле одолеть скромный коллектив, расписав с ним результативную ничью. До этого же в рамках чемпионата страны столичная команда побеждала на протяжении шести матчей и зачастую эти виктории были с крупным счетом.

    «Аль-Раед»

    Турнирное положение: Сейчас в таблице дружина Игора Йовичевича с 20 очками находится на 15 месте и от красной зоны оторвалась всего на два пункта.

    «Аль-Раед» в текущем первенстве отпраздновал пять викторий, столько же встреч завершил миром и 12 раз проиграл, разница мячей — 27:37.

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    • Последние матчи: В прошлом туре первенства клуб из города Бурайда на своем поле уступил «Аль-Фейха» со счетом 1:2. И этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до трех встреч, где дважды проиграл.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Аль-Раед» к этому матчу подходит с серией из трех игр без побед, где раз сыграл вничью и дважды терпел фиаско. До этого же коллектив выиграл два поединка кряду. Также отметим, что во всех этих пяти играх он неизменно забивал.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Наср» дома выиграл десять встреч из 12 минувших при двух мировых

    • «Аль-Раед» в этом сезоне выиграл лишь один гостевой поединок во всех турнирах

    • «Аль-Наср» выиграл у «Аль-Раеда» в семи из восьми последних очных встреч при одной ничьей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Насра» — 1.29, победа «Аль-Раеда» — 8.20, ничья — 5.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.41 и 2.76 соответственно.

    Прогноз: Криштиану Роналду и ко после осечки в прошлом туре должны на этот раз исправиться, и уверенно обыграть такого удобного для них соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Аль-Насра» с форой (-1,5) за 1.83.

    Прогноз: И также от данного противостоянии стоит ждать весьма результативного исхода, так как «Аль-Наср» забивает не мало, особенно дома, да и «Аль-Раед» редко когда уходит с поля без гола.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.04.

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    Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Раед» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Наср» исправится за предыдущие осечки
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