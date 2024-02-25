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    Прервет ли кто-то свою безвыигрышную серию?

    «Гавр» — «Реймс». Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 25 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Реймс»
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    «Гавр»
    В воскресенье, 25 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 «Гавр» дома сыграет против «Реймса». Поединок начнется в 17:00 мск. «Гавр» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Февраля 2024 года
    Гавр
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  • Франция. Лига 1
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    «Гавр»

    Турнирное положение: С 24 набранными очками коллектив Лука Эльснера разместился в середине таблицы, но от красной зоны оторвался всего лишь на два пункта.

    «Гавр» в этом чемпионате одержал пять викторий, девять встреч свел вничью и потерпел восемь поражений, забил 23 гола при 28 пропущенных.

    Последние матчи: В минувшем туре первенства «небесные» были разгромлены в гостевом поединке «Лиллем» со счетом 0:3. И это фиаско стало для них третьим подряд с учетом всех турниров, и в этот период они смогли забить лишь гол.

    Не сыграют: В лазарете команды находится хавбек Уссама Таргаллин.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: К данной встрече «Гавр» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров. Сперва в этом отрезке времени «темно-синие» расписали две мировые, а затем три матча проиграли. И только в двух играх этого периода они не смогли забить.

    «Реймс»

    Турнирное положение: В таблице дружина Уилла Стилла находится на восьмой позиции, имея в активе 31 балл, и от шестой еврокубковой строки отстает на пять пунктов.

    За всю турнирную дистанцию «Реймс» отпраздновал девять викторий, столько же встреч он еще проиграл и расписал четыре мировые, разница мячей — 28:30.

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    • Последние матчи: «Красно-белые» в прошлом туре чемпионата на своем поле расписали ничью с «Лансом» 1:1, обменявшись голами с соперником еще в первом тайме. До этого же они проиграли два матча кряду.

    Не сыграют: Максим Бузи и Валентин Эбоа травмированы.

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    Состояние команды: К этому поединку «Реймс» подходит также с 5-матчевой серией без побед во всех турнирах, в которой расписал три мировые и потерпел два проигрыша. И тоже только в двух встречах данного отрезка коллектив не смог забить.

    Статистика для ставок

    • Дома «Гавр» проиграл три из семи последних игр чемпионата при всего двух викториях

    • У «Реймса» в гостевых поединках чемпионата в отрезке последних пяти аж четыре фиаско и одна победа

    • «Реймс» выиграл у «Гавра» в трех из шести минувших очных встреч при одном проигрыше

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Гавра» букмекеры дают коэффициент 3.09. Ничья оценена в 3.44, а победа «Реймса» оценена в 2.49.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.77 соответственно.

    Гавр — Реймс: коэффициенты букмекеров

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  • 3.103.302.45Бонус$9500
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    Прогноз: В первом круге данного чемпионата «Реймс» дома минимально победил 1:0. И на этот раз также рассчитывать на высокую результативность наверняка не стоит, поэтому напрашивается ставка на низовой исход.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.77.

    Прогноз: Плюс к этому можно поставить на викторию «Гавра» с 0 форой, ведь «Реймс» в последнем своем отрезке в гостях смотрелся очень неубедительно.

    Ставка: победа «Гавра» с форой 0 за 2.17.

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    «Гавр» — «Реймс»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли кто-то свою безвыигрышную серию?
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