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    «Локомотив» переедет нестабильных ростовчан

    «Локомотив» — «Ростов». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ростов»
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    Артем Дзюба
    В рамках международного товарищеского поединка 24 февраля пройдет матч «Локомотив» — «Ростов». Начало — 17:00 (мск). «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Команда Михаила Галактионова весьма неплохо выглядит в нынешнее межсезонье.

    Из 7 сыгранных контрольных поединков были выиграны 6. И лишь встреча с «Акроном» стала для москвичей разочарованием — поражение 0:2.

    Последние матчи: в предыдущем спарринге «Локомотив» добыл очередную викторию. Железнодорожники уверенно переиграли «Алтын Асыр» (2:0).

    В 8 контрольных матчах подопечные Галактионова забили 16 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота «красно-зеленые» пропустили 6 раз.

    Пять последних своих спаррингов «Локомотив» завершил викториями. Причем только в двух из них команда оставляла свои ворота сухими.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Календарь и таблица РПЛ

    Состояние команды: «Локомотив» явно постарается продолжить серию побед в межсезонных спаррингах.

    При этом предстоящая игра с нестабильным «Ростовом» является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

    Москвичи имеют качественный подбор атакующих исполнителей. Плюс вновь в обойме харизматичный Артем Дзюба!

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане в нынешнее межсезонье активно проводят спарринги. В 7 поединках команда Валерия Карпина выиграла 4 раза при трех коллизиях.

    Причем «Ростов» уступил не самым сильным «Кайрату» (1:2) и перволиговой «Родине» (1:2), при этом разгромив сильный «Спартак» (3:0).

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    • Последние матчи: команда Карпина в последнем спарринге с минимальным счетом уступила «Пари НН», зато до того переиграла «Астану» (1:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Ростов» видится коллективом-загадкой. Команда Карпина пока не показывает всего своего потенциала.

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    К слову, «Ростов» традиционно сложно противостоит железнодорожникам. В 5 последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    В этом поединке ростовчане явно сыграют вторым номером. Впрочем, «Ростов» умеет ярко и результативно контратаковать.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» в 7 контрольных матчах добыло 6 побед

    • «Ростов» выиграла 4 раза в 7 своих спаррингах

    • Последняя очная встреча завершилась викторией «Ростова» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.76, а победа соперника — в скромные 3.22.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.48 и 2.40.

    Прогноз: Подопечные Галактионова выглядят явно сильнее соперника, и наверняка будут привычно активны в атаке.

    «Локомотив» явно намеревается продолжить свой мощный ход в контрольных поединках, да и ростовчане крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «Локомотива» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.63

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    «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. «Локомотив» переедет нестабильных ростовчан
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