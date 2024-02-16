«Герта»
Турнирное положение: С 29 набранными очками «Герта» находится на девятой строке в турнирной таблице второй Бундеслиги. От третьей строки отставание составляет уже восемь пунктов.
Берлинская команда в текущем чемпионате добилась восьми выигрышей, столько же раз уступала и расписала пять мировых, забила 39 голов, а пропустила на пять меньше.
Коэффициенты матча Герта — Магдебург
Последние матчи: В прошлом туре первенства «Старая дама» смогла на выезде переиграть крепкий «Гройтер Фюрт» со счетом 2:1. И этой викторией она прервала свою длительную серию без побед. До этого она выигрывала еще в начале декабря прошлого года.
Не сыграют: Пропустит этот поединок из-за дисквалификации Флориан Нидерлерхнер, у которого шесть забитых голов в этом сезоне.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Герта» в прошлом туре смогла прервать свою безвыигрышную серию, которая состояла на тот момент из пяти встреч. В этот неудачный период берлинцы сперва дважды сыграли вничью, а затем три раза подряд уступали.
«Магдебург»
Турнирное положение: Обладатель Кубка кубков сезона 1973/74 с 27 зачетными пунктами разместился во второй половине турнирной таблицы и на семь пунктов оторвался от опасной зоны.
Коллектив отпраздновал в этом чемпионате семь викторий, шесть встреч свел вничью и восемь раз проиграл. Разница забитых и пропущенных составляет 33:30.
Последние матчи: В своей последней проведенной игре «Магдебург» на своем поле смог обыграть лидирующий «Санкт-Паули» со счетом 1:0, забив решающий гол в середине второго тайма.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.
Состояние команды: В новом году «сине-белые» провели четыре поединка и смогли выиграть два из них при одной ничьей и одном фиаско. И все эти поединки носили низовой характер. Причем в трех случаях был забить всего лишь один гол.
Статистика для ставок
- «Герта» не смогла забить только в одном поединке из 11 последних во всех турнирах
- «Магдебург» в гостях в этом сезоне проиграл пять игр из десяти при всего двух победах
- В первом круге «Магдебург» на своем поле обыграл «Герту» со счетом 6:4
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Герты» — 2.19, победа «Магдебурга» — 2.99, ничья — 3.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.43 соответственно.
Прогноз: Скорее всего, «Магдебург» и в этом поединке изберет сугубо защитный вариант и сконцентрирует большие силы у своих ворот, что и скажется на результативности этого матча.
Ставка: ТМ 3,0 за 1.94.
Прогноз: Но все же ждем, что «Герта» сможет хоть раз взломать оборону гостей и возьмет реванш за фиаско в первом круге.
Ставка: победа «Герты» за 2.19.