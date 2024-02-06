«Зенит»
Команда Сергея Семака на сборах выглядит симпатично. Зенитовцы привычно мощно атакуют, да и оборона пока относительно надежна.
Из четырех контрольных поединков «Зенит» выиграл в трех. Причем два из трех победных матчей завершились со счетом 5:1.
Свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Зенит» не сумел переиграть «Аль-Фат» (1:1).
В предыдущем матче отличился Клаудиньо. Лидер питерцев постепенно набирает форму, и уж точно проявит себя в этой встрече.
Наверняка в этом поединке «Зенит» снова будет активно атаковать. Команда Семака на ходу, и не должна иметь проблем с армянами.
«Ноа»
Эта команда также весьма неплохо смотрится на сборах. В трех контрольных поединках армяне еще не пропускали.
Причем игроки «Ноа» в этих матчах забили 5 мячей. Впрочем, в матче с чемпионом России команда будет куда чаще обороняться.
В своем последнем поединке «Ноа» также победил. Ереванцы с минимальным счетом победили «Аль-Вакру».
До того команда переиграла «Катар СК» (3:0). А вот «Аль-Шахания» была обыграна минимально.
Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. Впрочем, сугубо отсиживаться в тылах «Ноа» точно не будет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.53.
На викторию «Ноа» дают — 5.35, ничья оценена — в 4.75.
Подопечные Семака
Наш прогноз — Фора «Зенита» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.43.