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    Уверенная виктория «Зенита»?

    «Зенит» — «Ноа». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Ноа»
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    Иван Сергеев
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Ноа» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 16:00 мск. «Зенит» — «Ноа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Зенит»

    Команда Сергея Семака на сборах выглядит симпатично. Зенитовцы привычно мощно атакуют, да и оборона пока относительно надежна.

    Из четырех контрольных поединков «Зенит» выиграл в трех. Причем два из трех победных матчей завершились со счетом 5:1.

    Свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Зенит» не сумел переиграть «Аль-Фат» (1:1).

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    В предыдущем матче отличился Клаудиньо. Лидер питерцев постепенно набирает форму, и уж точно проявит себя в этой встрече.

    Наверняка в этом поединке «Зенит» снова будет активно атаковать. Команда Семака на ходу, и не должна иметь проблем с армянами.

    «Ноа»

    Эта команда также весьма неплохо смотрится на сборах. В трех контрольных поединках армяне еще не пропускали.

    Причем игроки «Ноа» в этих матчах забили 5 мячей. Впрочем, в матче с чемпионом России команда будет куда чаще обороняться.

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    • В своем последнем поединке «Ноа» также победил. Ереванцы с минимальным счетом победили «Аль-Вакру».

    До того команда переиграла «Катар СК» (3:0). А вот «Аль-Шахания» была обыграна минимально.

    Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. Впрочем, сугубо отсиживаться в тылах «Ноа» точно не будет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.53.

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    На викторию «Ноа» дают — 5.35, ничья оценена — в 4.75.

    Подопечные Семака нынче выглядят выгодно, и наверняка постараются сыграть активно в атаке.

    Наш прогноз — Фора «Зенита» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.43.

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