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    Сможет ли «Монца» сломить сопротивление «Удинезе»?

    «Удинезе» — «Монца». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Серия А, 3 февраля 2024 года

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    «Монца»
    3 февраля в рамках 23-го тура итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле сыграет против «Монцы». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Удинезе» — «Монца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Февраля 2024 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Монца Монца
  • Монца
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    «Удинезе»

    Команда ведет борьбу за выживание в Серии А. «Удинезе» занимает 17-е место в таблице, имея такое же количество очков, как и у «Кальяри» (18 баллов), который находится в зоне вылета.

    Стоит отметить, что «Удинезе» очень много пропускает (37 мячей в 22-х встречах). В последнее время команда реально имеет проблемы с обороной.

    Коэффициенты матча Удинезе — Монца

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    В последних 5-и встречах «Удинезе» выиграл только у «Болоньи» (3:0), трижды проиграл и однажды сыграл вничью. В последнем туре команда всухую проиграла «Аталанту» (0:2), пропустив все голы уже в 1-м тайме.

    Все прогнозы на Серию А

    Интересно, что «Удинезе» — одна из худших команд в Серии А по результатам домашних встреч. Команда занимает лишь 18-е место по этому показателю, набрав 9 очков из 33-х возможных.

    «Монца»

    Команда является крепким середняком в чемпионате Италии, занимая 12-е место в таблице после 22-х туров. «Монца» может чувствовать себя более менее спокойно, ведь отрыв от зоны вылета на 10 очков.

    В последнее время команда стала набирать очки регулярно. «Монца» за 5 последних матчей по 2 раза проиграла и выиграла, а также один раз сыграла вничью. В последнем туре команда обыграла «Сассуоло» (1:0), забив единственный гол на 31-й минуте.

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    • Несмотря на это, «Монца» провалила 2 предыдущих матча. Команда проиграла «Интеру» (1:5) и «Эмполи» (0:3). К тому же, команда набрала 12 очков из 33-х возможных в гостях, занимая 8-е место по результатам гостевых встреч в нынешнем сезоне.

    «Монца» и «Удинезе» встречались между собой последний раз в октябре 2023-го года. В том матче команды сыграли вничью (1:1). «Монца» вполне могла зацепиться за победу, но пропустила на 66-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Монцы» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.35.

    «Монца» относительно неплохо выступает в гостях. Можно предположить, что гости точно не проиграют.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Монцы» 0 за 2.20. Еще один вариант ставки — Обе команды забьют за 1.75.

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    «Удинезе» — «Монца»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Монца» сломить сопротивление «Удинезе»?
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