3 февраля в рамках 23-го тура итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле сыграет против «Монцы». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Удинезе» — «Монца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Удинезе»

Команда ведет борьбу за выживание в Серии А. «Удинезе» занимает 17-е место в таблице, имея такое же количество очков, как и у «Кальяри» (18 баллов), который находится в зоне вылета.

Стоит отметить, что «Удинезе» очень много пропускает (37 мячей в 22-х встречах). В последнее время команда реально имеет проблемы с обороной.

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В последних 5-и встречах «Удинезе» выиграл только у «Болоньи» (3:0), трижды проиграл и однажды сыграл вничью. В последнем туре команда всухую проиграла «Аталанту» (0:2), пропустив все голы уже в 1-м тайме.

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Интересно, что «Удинезе» — одна из худших команд в Серии А по результатам домашних встреч. Команда занимает лишь 18-е место по этому показателю, набрав 9 очков из 33-х возможных.

«Монца»

Команда является крепким середняком в чемпионате Италии, занимая 12-е место в таблице после 22-х туров. «Монца» может чувствовать себя более менее спокойно, ведь отрыв от зоны вылета на 10 очков.

В последнее время команда стала набирать очки регулярно. «Монца» за 5 последних матчей по 2 раза проиграла и выиграла, а также один раз сыграла вничью. В последнем туре команда обыграла «Сассуоло» (1:0), забив единственный гол на 31-й минуте.

Несмотря на это, «Монца» провалила 2 предыдущих матча. Команда проиграла «Интеру» (1:5) и «Эмполи» (0:3). К тому же, команда набрала 12 очков из 33-х возможных в гостях, занимая 8-е место по результатам гостевых встреч в нынешнем сезоне.

«Монца» и «Удинезе» встречались между собой последний раз в октябре 2023-го года. В том матче команды сыграли вничью (1:1). «Монца» вполне могла зацепиться за победу, но пропустила на 66-й минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» предлагают — 2.30.

На викторию «Монцы» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.35.

«Монца» относительно неплохо выступает в гостях. Можно предположить, что гости точно не проиграют.

Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Монцы» 0 за 2.20. Еще один вариант ставки — Обе команды забьют за 1.75.