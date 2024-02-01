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    Возьмут ли «поросята» три очка?

    «Ред Булл Брагантино» — «Палмейрас». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, Лига Паулиста, 1 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Палмейрас»
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    «Палмейрас»
    «Ред Булл Брагантино» сыграет на своем поле с «Палмейрасом» в рамках 4-го тура Лиги Паулиста Бразилии. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 01:30 мск. «Ред Булл Брагантино» — «Палмейрас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Ред Булл Брагантино»

    Эта команда нынче находится на 6 строчке таблицы. «Ред Булл Брагантино» в трех матчах Лиги Паулиста набрал 4 очка.

    А вот побороться за попадание в тройку команде по силам. Да и вообще, «быки» пока только раскочегариваются.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ред Булл Брагантино» не сумел переиграть «Ботафого» Сан-Паулу (1:1).

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    Зато до того «быки» забодали «Португезу» (2:1). Да и настрой на матч с «поросятами» будет совершенно иным!

    Номинальные хозяева явно намерены подняться в таблице. Да и проблемами в обороне соперника хозяева явно постараются воспользоваться.

    «Палмейрас»

    Эта команда ставит перед собой лишь максимальные задачи. Вот и нынешний турнир она начала отлично, набрав 7 очков в трех турах.

    Сейчас «поросята» третьи в таблице. Между тем, потенциально «Палмейрас» может выйти в лидеры уже по итогам этого тура.

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  • Вчера

    • В своем последнем поединке «Палмейрас» снова добыл три очка. Дома команда смогла одолеть «Сантос» (2:1).

    Более того, команда выиграла уже второй матч к ряду. До того ей удалось переиграть скромный «Интернасьонал Лимейра» (3:2).

    Гости наверняка будут действовать активно. «Поросята» неплохо атакуют, и явно намерены забраться на вершину таблицы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 2.36.

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    На викторию «Ред Булл Брагантино» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.15.

    «Поросята» явно сильнее хозяев, к тому же мотивированы как можно скорее выбраться в лидеры.

    Наш прогноз — Победа «Палмейраса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.

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    «Ред Булл Брагантино» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на футбол. Возьмут ли «поросята» три очка?
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