«Ред Булл Брагантино»
Эта команда нынче находится на 6 строчке таблицы. «Ред Булл Брагантино» в трех матчах Лиги Паулиста набрал 4 очка.
А вот побороться за попадание в тройку команде по силам. Да и вообще, «быки» пока только раскочегариваются.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ред Булл Брагантино» не сумел переиграть «Ботафого» Сан-Паулу (1:1).
Зато до того «быки» забодали «Португезу» (2:1). Да и настрой на матч с «поросятами» будет совершенно иным!
Номинальные хозяева явно намерены подняться в таблице. Да и проблемами в обороне соперника хозяева явно постараются воспользоваться.
«Палмейрас»
Эта команда ставит перед собой лишь максимальные задачи. Вот и нынешний турнир она начала отлично, набрав 7 очков в трех турах.
Сейчас «поросята» третьи в таблице. Между тем, потенциально «Палмейрас» может выйти в лидеры уже по итогам этого тура.
В своем последнем поединке «Палмейрас» снова добыл три очка. Дома команда смогла одолеть «Сантос» (2:1).
Более того, команда выиграла уже второй матч к ряду. До того ей удалось переиграть скромный «Интернасьонал Лимейра» (3:2).
Гости наверняка будут действовать активно. «Поросята» неплохо атакуют, и явно намерены забраться на вершину таблицы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 2.36.
На викторию «Ред Булл Брагантино» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.15.
«Поросята» явно сильнее хозяев, к тому же
Наш прогноз — Победа «Палмейраса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.