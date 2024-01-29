29 января в рамках 19-го тура чемпионата Португалии по футболу «Эштрела» на своем поле сыграет против «Бенфики». Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. «Эштрела» — «Бенфика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эштрела»

«Эштрела» по итогам 18 проведенных туров находится в нижней части турнирной таблицы португальского первенства. У команды на счету 18 баллов и отрыв от опасной зоны в два очка.

«Трехцветные» в текущем первенстве смогли выиграть всего четыре поединка и последняя их виктория была почти два месяца тому назад, когда они на своем поле одолели «Боавишту» 3:1.

После того «звезда» выдала 5-матчевую безвыигрышную серию, проиграв дважды в этот период при трех мировых исходах. В прошлом туре команда крупно уступила в гостях «Витории Гимарайнш» 0:3.

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На своей территории «Эштрела» в текущем чемпионате Португалии добилась трех выигрышей за девять проведенных встреч при одной ничьей и пяти поражениях.

«Бенфика»

«Бенфика» на данный момент в турнирной таблице Примейры идет на второй строке с 45 набранными очками. От первого «Спортинга» она отстает всего на балл.

«Орлы» в текущем чемпионате потерпели пока только одно фиаско, которое случилось с ними еще на старте сезона. После того они добились 14 викторий и трижды играли вничью.

К этой же игре «красно-белые» подходят с 5-матчевой победной серией в рамках чемпионата страны. Причем в этот период они пропустили лишь гол. В прошлом туре была домашняя виктория над «Боавиштой» 2:0.

На выезде «Бенфика» в текущем чемпионате выиграла семь поединков из девяти проведенных при одной мировой и одном поражении.

«Бенфика» выиграла у предстоящего противника в пяти последних очных противостояниях. И в трех случаях выигрыши были без пропущенных мячей.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бенфики» предлагают — 1.29.

На викторию «Эштрелы» дают — 9.90, ничья оценена — в 5.70.

В этом поединке прогнозируем выигрыш «Бенфики». И, скорее всего, гости смогут победить всухую.

И также ставим еще на то, что «орлы» смогут забить в каждом из таймов.