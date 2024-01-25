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    Очередная коллизия «Кайсериспора»?

    «Самсунспор» — «Кайсериспор». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Суперлига, 25 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Самсунспор» — «Кайсериспор»
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    «Самсунспор» сыграет на своем поле с «Кайсериспором» в рамках 22-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 января, начало — в 17:00 мск. «Самсунспор» — «Кайсериспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 25 Января 2024 года
    Samsunspor
  • Турция. Суперлига
    •  Samsunspor 17:00 Кайсериспор Кайсериспор
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    «Самсунспор»

    Эта команда текущий сезон проводит достаточно скромно. «Самсунспор» находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Отрыв от опасной зоны минимальный. Да и выиграла команда всего в шести матчах из 21 в рамках Суперлиги.

    Предыдущий матч «Самсунспор» может записать себе в актив. Команда на выезде не дала себя обыграть «Фенербахче» (1:1).

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    Вообще же, матчи с «Кайсериспором» для команды проходят крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграны три.

    Номинальные хозяева явно намерены добыть викторию. «Самсунспор» не проигрывал в трех своих последних поединках.

    «Кайсериспор»

    Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровне. «Кайсериспор» находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Вот только стабильность результатов хромает на обе ноги. Впрочем, для середняка Суперлиги такое положение дел можно считать нормальным.

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    • В своем последнем поединке «Кайсериспор» потерпел неудачу. Дома команда минимально уступила «Истанбулспору».

    До того команда уступила еще и «Генчлербирлиги» (1:2). Причем действующая пораженческая серия выросла до семи матчей.

    И уж точно «Кайсериспор» едет в Самсун за очками. Пора прерывать затянувшуюся серию неудач!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Самсунспора» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Кайсериспора» дают — 3.68, ничья оценена — в 3.77.

    Гости в последних матчах выглядят блекло, а вот «Самсунспор» последние свои поединки провел успешно.

    Наш прогноз — Победа «Самсунспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.

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    «Самсунспор» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «Кайсериспора»?
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