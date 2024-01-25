«Мильонариос»
Эта команда заняла 2 место в финальной группе чемпионата Колумбии. «Мильонариос» в финальной пульке выиграл трижды при трех поражениях.
Новый чемпионат команда начала успешно. Да и по игре она выглядит весьма уверенно и монолитно.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мильонариос» разнес в щепки оборону «Медельина» (5:0).
А вот в первом поединке Суперкубка Колумбии команда уступила. «Хуниор» оказался сильнее, пусть и минимально.
Номинальные хозяева явно намерены быстро отыграть гандикап. «Мильонариос» явно сразу понесется в атаку.
«Хуниор»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Хуниор» выиграл в стартовом туре Апертуры у «Букараманги» (2:0).
Неплохо выглядит и оборона команды. В двух последних поединках она ни разу не дала результативный сбой.
Победа в первом поединке открывает для «Хуниора» неплохие перспективы и в ответном матче. Впрочем, играть сугубо по счету команда не будет.
Из пяти последних очных поединков с «Мильонариосом» команда выиграла дважды при трех коллизиях. Причем все (!) эти поединки завершились с минимальным счетом.
Гости явно постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и 37-летний Карлос Бакка явно не сказал своего последнего слова.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мильонариоса» предлагают — 1.92.
На викторию «Хуниора» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.44.
Обе команды
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.64.