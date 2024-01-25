«Мильонариос» сыграет на своем поле с «Хуниором» в рамках финала Суперкубка Колумбии. Матч пройдет 25 января, начало — в 04:00 мск. «Мильонариос» — «Хуниор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мильонариос»

Эта команда заняла 2 место в финальной группе чемпионата Колумбии. «Мильонариос» в финальной пульке выиграл трижды при трех поражениях.

Новый чемпионат команда начала успешно. Да и по игре она выглядит весьма уверенно и монолитно.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мильонариос» разнес в щепки оборону «Медельина» (5:0).

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А вот в первом поединке Суперкубка Колумбии команда уступила. «Хуниор» оказался сильнее, пусть и минимально.

Номинальные хозяева явно намерены быстро отыграть гандикап. «Мильонариос» явно сразу понесется в атаку.

«Хуниор»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Хуниор» выиграл в стартовом туре Апертуры у «Букараманги» (2:0).

Неплохо выглядит и оборона команды. В двух последних поединках она ни разу не дала результативный сбой.

Победа в первом поединке открывает для «Хуниора» неплохие перспективы и в ответном матче. Впрочем, играть сугубо по счету команда не будет.

Из пяти последних очных поединков с «Мильонариосом» команда выиграла дважды при трех коллизиях. Причем все (!) эти поединки завершились с минимальным счетом.

Гости явно постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и 37-летний Карлос Бакка явно не сказал своего последнего слова.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мильонариоса» предлагают — 1.92.

На викторию «Хуниора» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.44.

Обе команды явно не собираются отсиживаться в обороне , и явно найдут свои шансы у ворот друг друга.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.64.