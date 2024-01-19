ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»? Шон СтриклендПервая защита Стрикленда, титульник Пеннингтон и Силвы. Анонс карда UFC 297 Жозе Моуринью «Барса», «Ньюкасл» или сборная Бразилии? Где продолжит карьеру Моуринью
  • 01:57
    • Дубль Стуани помог «Жироне» выйти в четвертьфинал Кубка Испании
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» с Захаряном одолел «Осасуну» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
    Все новости спорта

    Пора уже берлинцам возвращаться к вершинам

    «Майнц» — «Унион» Берлин. Ставка (к. 1,75) и прогноз на чемпионат на Германии 19 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Майнц Прогнозы на Унион Берлин Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Унион» Берлин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Фолланд в центре (№10)
    «Майнц» — «Унион» Берлин. Матч пройдет в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 22:30 (мск) «Майнц» — «Унион» Берлин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Января 2024 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 22:30 Унион Унион
  • Берлин
    •

    «Майнц»

    «Карнавальные» очень неудачно выступают в нынешнем сезоне, находясь в зоне вылета и могут покинуть элитный дивизион по итогам чемпионата. Сейчас у «Майнца» после 17-ти матчей всего 11 очков и 16-я позиция в таблице Бундеслиги.

    По ходу сезона в команде произошла смена главного тренера. Ушел в отставку швед Бо Свенссон, который немало отдал сезонов в качестве игрока, а затем два сезона успешно работал с клубом.

    Коэффициенты матча Майнц — Унион

    1X2Новым игрокам
  • 2.203.303.40Бонус$9500
    •

    Вместо него пришел его бывший ассистент Ян Зиверт, который никогда не работал со взрослыми командами на столь высоком уровне. Перестановка на тренерском мостике пока себя не оправдала.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В последнем туре «Майнц» сыграл вничью с «Вольфсбургом» со счетом 1:1, но гораздо ближе к трем очкам был соперник, который создал гораздо больше моментов. «Карнавальные» же забили чуть ли не после единственной острой атаки, где хорошо проявили себе крайние защитники. Главная же ударная сила Людовик Ажорк снова ушел без гола с поля.

    «Унион» Берлин

    Пока сезон у столичного клуба получается провальным. Сказалась игра на два фронта, а выступление в Лиге чемпионов оказалось неподъемным для скромного прежде клуба.

    Не оправдало себя приглашение целой группы статусных футболистов (Бонуччи, Госенса, Фолланда), которые не усилили рабоче-крестьянскую команду, а только внесли дисбаланс в раздевалку и игру.

  • Следующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • Английские гиганты могут вмешаться в самую сложную трансферную сагу последних лет
  • Вчера

    • В итоге из-за плохих результатов икона берлинского клуба Урс Фишер был отправлен отставку с поста главного тренера, а ему на смену был назначен хорват Ненад Бьелица. С ним результаты немного улучшились, он поменял тактическую схему, «зачистил» раздевалку, перетряхнул состав и сейчас берлинцы уже не выглядят так безнадежно, как на старте сезона.

    В последнем туре «Унион» сыграл вничью 0:0 с «Фрайбургом» в гостях, играл неплохо, должен был одерживать победу, но не реализовал свои моменты. Сейчас команда идет на 15-м месте с 14 очками, от зоны вылета ее отделяет три очка.

    Прогноз и ставка

    В этой игре букмекеры видят фаворитом «Майнц», на победу которого дают 2,26, на ничью 3,40, а на «Унион» — 3,50.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    К концу первой части сезона у берлинского клуба появилась игра и страсть, которой не доставало раньше, он сейчас точнее не слабее «Майнца», а по подбору игроков заметно превосходит.

    Мы считаем, что неплохим вариантом для ставки и прогноза будет то, что «Унион» не проиграет за 1,75.

    Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на победу «Униона» с форой 0 за 2,46.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Кливленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бостон — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Атланта — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Баффало — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Гондурас — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Свентек — Коллинс
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Стивенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Юта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Портленд — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Майнц» — «Унион» Берлин: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на футбол. Пора уже берлинцам возвращаться к вершинам
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры