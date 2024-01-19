«Майнц» — «Унион» Берлин. Матч пройдет в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 22:30 (мск) «Майнц» — «Унион» Берлин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Майнц»

«Карнавальные» очень неудачно выступают в нынешнем сезоне, находясь в зоне вылета и могут покинуть элитный дивизион по итогам чемпионата. Сейчас у «Майнца» после 17-ти матчей всего 11 очков и 16-я позиция в таблице Бундеслиги.

По ходу сезона в команде произошла смена главного тренера. Ушел в отставку швед Бо Свенссон, который немало отдал сезонов в качестве игрока, а затем два сезона успешно работал с клубом.

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Вместо него пришел его бывший ассистент Ян Зиверт, который никогда не работал со взрослыми командами на столь высоком уровне. Перестановка на тренерском мостике пока себя не оправдала.

Календарь и таблица Бундеслиги

В последнем туре «Майнц» сыграл вничью с «Вольфсбургом» со счетом 1:1, но гораздо ближе к трем очкам был соперник, который создал гораздо больше моментов. «Карнавальные» же забили чуть ли не после единственной острой атаки, где хорошо проявили себе крайние защитники. Главная же ударная сила Людовик Ажорк снова ушел без гола с поля.

«Унион» Берлин

Пока сезон у столичного клуба получается провальным. Сказалась игра на два фронта, а выступление в Лиге чемпионов оказалось неподъемным для скромного прежде клуба.

Не оправдало себя приглашение целой группы статусных футболистов (Бонуччи, Госенса, Фолланда), которые не усилили рабоче-крестьянскую команду, а только внесли дисбаланс в раздевалку и игру.

В итоге из-за плохих результатов икона берлинского клуба Урс Фишер был отправлен отставку с поста главного тренера, а ему на смену был назначен хорват Ненад Бьелица. С ним результаты немного улучшились, он поменял тактическую схему, «зачистил» раздевалку, перетряхнул состав и сейчас берлинцы уже не выглядят так безнадежно, как на старте сезона.

В последнем туре «Унион» сыграл вничью 0:0 с «Фрайбургом» в гостях, играл неплохо, должен был одерживать победу, но не реализовал свои моменты. Сейчас команда идет на 15-м месте с 14 очками, от зоны вылета ее отделяет три очка.

Прогноз и ставка

В этой игре букмекеры видят фаворитом «Майнц», на победу которого дают 2,26, на ничью 3,40, а на «Унион» — 3,50.

К концу первой части сезона у берлинского клуба появилась игра и страсть, которой не доставало раньше, он сейчас точнее не слабее «Майнца», а по подбору игроков заметно превосходит.

Мы считаем, что неплохим вариантом для ставки и прогноза будет то, что «Унион» не проиграет за 1,75.

Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на победу «Униона» с форой 0 за 2,46.