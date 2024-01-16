«Истли» сыграет на своем поле с «Ньюпортом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 16 января, начало — в 22:45 мск. «Истли» — «Ньюпорт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Истли»

Нынешний сезон для этой команды успешным явно не назовешь. В Национальной лиге она занимает всего 11 место.

Да и пропускает «Истли» чересчур часто. В 27 поединках в воротах команды побывало уже 50 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Истли» дома минимально уступил «Саутенд Юнайтед».

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Последняя победа команды случилась еще три недели назад. Да и проблемы в обороне все никак не удается решить…

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1). Так что «Истли» максимально рассчитывает на поддержку родных трибун.

«Ньюпорт»

Эта команда нынешний сезон проводит в четвертом по силе английском дивизионе. Там она пребывает на скромном 17 месте.

Потенциально «Ньюпорт» обязан бороться за попадание в топ-7. Отставание от искомой позиции составляет 8 очков.

В своем последнем поединке «Ньюпорт» добыл три очка. На выезде команда с минимальным счетом переиграла «Донкастер».

А вот не проигрывает команда уже на протяжении трех недель. Правда, «Ньюпорт» слишком зачастил с мировыми.

Гости наверняка не собираются лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, по игре «Ньюпорт» выглядит ярче оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Истли» предлагают — 2.52.

На викторию «Ньюпорта» дают — 2.54, ничья оценена — в 3.80.

«Ньюпорт» по игре смотрится сильнее оппонента, к тому же неплохо выглядел в последних матчах .

Наш прогноз — Победа «Ньюпорта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.60.