«Истли»
Нынешний сезон для этой команды успешным явно не назовешь. В Национальной лиге она занимает всего 11 место.
Да и пропускает «Истли» чересчур часто. В 27 поединках в воротах команды побывало уже 50 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Истли» дома минимально уступил «Саутенд Юнайтед».
Последняя победа команды случилась еще три недели назад. Да и проблемы в обороне все никак не удается решить…
В первом матче была зафиксирована ничья (1:1). Так что «Истли» максимально рассчитывает на поддержку родных трибун.
«Ньюпорт»
Эта команда нынешний сезон проводит в четвертом по силе английском дивизионе. Там она пребывает на скромном 17 месте.
Потенциально «Ньюпорт» обязан бороться за попадание в топ-7. Отставание от искомой позиции составляет 8 очков.
В своем последнем поединке «Ньюпорт» добыл три очка. На выезде команда с минимальным счетом переиграла «Донкастер».
А вот не проигрывает команда уже на протяжении трех недель. Правда, «Ньюпорт» слишком зачастил с мировыми.
Гости наверняка не собираются лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, по игре «Ньюпорт» выглядит ярче оппонента.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Истли» предлагают — 2.52.
На викторию «Ньюпорта» дают — 2.54, ничья оценена — в 3.80.
«Ньюпорт» по игре смотрится сильнее оппонента, к тому же
Наш прогноз — Победа «Ньюпорта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.60.