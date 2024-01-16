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    В переигровке победит «Ньюпорт»?

    «Истли» — «Ньюпорт». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Истли» — «Ньюпорт»
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    «Ньюпорт»
    «Истли» сыграет на своем поле с «Ньюпортом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 16 января, начало — в 22:45 мск. «Истли» — «Ньюпорт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 16 Января 2024 года
    Eastleigh
  • Англия. Кубок ФА
    •  Eastleigh 22:45 Ньюпорт Каунти Ньюпорт Каунти
  • Англия. Кубок ФА
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    «Истли»

    Нынешний сезон для этой команды успешным явно не назовешь. В Национальной лиге она занимает всего 11 место.

    Да и пропускает «Истли» чересчур часто. В 27 поединках в воротах команды побывало уже 50 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Истли» дома минимально уступил «Саутенд Юнайтед».

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    Последняя победа команды случилась еще три недели назад. Да и проблемы в обороне все никак не удается решить…

    В первом матче была зафиксирована ничья (1:1). Так что «Истли» максимально рассчитывает на поддержку родных трибун.

    «Ньюпорт»

    Эта команда нынешний сезон проводит в четвертом по силе английском дивизионе. Там она пребывает на скромном 17 месте.

    Потенциально «Ньюпорт» обязан бороться за попадание в топ-7. Отставание от искомой позиции составляет 8 очков.

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    • В своем последнем поединке «Ньюпорт» добыл три очка. На выезде команда с минимальным счетом переиграла «Донкастер».

    А вот не проигрывает команда уже на протяжении трех недель. Правда, «Ньюпорт» слишком зачастил с мировыми.

    Гости наверняка не собираются лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, по игре «Ньюпорт» выглядит ярче оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Истли» предлагают — 2.52.

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    На викторию «Ньюпорта» дают — 2.54, ничья оценена — в 3.80.

    «Ньюпорт» по игре смотрится сильнее оппонента, к тому же неплохо выглядел в последних матчах.

    Наш прогноз — Победа «Ньюпорта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.60.

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    «Истли» — «Ньюпорт»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на футбол. В переигровке победит «Ньюпорт»?
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