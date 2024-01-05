5 января в Лондоне в рамках 3-го раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» сыграет против «Бернли». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Тоттенхэм» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» только начинает свои выступления в Кубке Англии. Лондонцы из прошлого розыгрыша турнира вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

По итогам 20-ти матчей английской АПЛ «Шпоры» находятся на пятой позиции, уступая зоне Лиги чемпионов на один балл, а значит всерьез претендуют на выход в главный еврокубок.

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При этом клуб не выступал в еврокубках текущей кампании и уже давно не играет в Кубке английской Лиги, где он потерпел поражение по пенальти от «Фулхэма» (1:1) еще в летом во втором раунде.

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В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив четырежды выиграл и один раз проиграл, так что у него отличная форма и шансы на итоговый успех.

«Бернли»

«Бернли» также только начинает свои выступления в Кубке Англии. Из прошлого розыгрыша турнира он вылетел в четвертьфинале, потерпев разгром от «Манчестер Сити» (0:6).

По итогам 20-ти матчей текущего сезона АПЛ «Кларетовые» находятся на предпоследней, 19-й позиции, отставая от безопасной, 17-й строчки на пять очков.

Клуб относительно недавно вылетел из Кубка английской Лиги. На стадии 1/8 финала турнира в ноябре он на выезде был разгромлен другим представителем АПЛ «Эвертоном» (0:3).

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив четырежды потерпел поражение, а также по разу победил и сыграл вничью, так что с такой формой у него мало шансов на выход в следующий раунд.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Тоттенхэм», коэффициент на победу которого равен 1,53. Успех «Бернли» оценивается в 5,80, ничья — в 4,70.

В пяти из шести последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,40.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,20, ведь в пяти из семи последних матчей «Бернли» был реализован именно такой сценарий.