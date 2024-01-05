Индонезия
Эта команда неудачно проводит квалификацию на чемпионат мира. В своей группе она осела на самом дне таблицы.
В двух поединках квалификации Индонезия разжилась одним баллом. Да и оборона частенько сбоит: 6 пропущенных мячей.
В своем последнем поединке команда удручила результатом. Индонезия как раз уступила ливийцам (0:4).
В трех своих последних поединках индонезийцы остались без победы. Да и вообще, игра команды хромает на обе ноги.
И уж точно номинальные хозяева постараются выгодно проявить себя на фоне крепкого оппонента. Плюс ко всему, хочется дать реванш за последнюю оплеуху.
Ливия
Эта команда сильна, и очень хочет выйти на Мундиаль. Новую отборочную кампанию она начала неплохо: 4 очка в двух матчах.
В своей отборочной группе на чемпионат мира Ливия пока что находится на 3 месте. Да и пропустила команда всего лишь однажды.
Свой последний поединок ливийцы провели блестяще. Победа над сборной Индонезии получилась яркой (4:0).
А вот до того команда дала бой традиционно сильному Камеруну (1:1). Еще чуть раньше Ливия добыла две победы подряд.
И уж точно Ливия будет действовать с позиции силы. Номинальные гости выглядят явно сильнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Ливии предлагают — 1.62.
На викторию Индонезии дают — 5.04, ничья оценена — в 3.60.
Ливийцы выглядят мощнее соперника, и уж
Наш прогноз — Победа Ливии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.