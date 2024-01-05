Индонезия сыграет на своем поле с Ливией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 5 января, начало — в 15:30 мск. Индонезия — Ливия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Индонезия

Эта команда неудачно проводит квалификацию на чемпионат мира. В своей группе она осела на самом дне таблицы.

В двух поединках квалификации Индонезия разжилась одним баллом. Да и оборона частенько сбоит: 6 пропущенных мячей.

В своем последнем поединке команда удручила результатом. Индонезия как раз уступила ливийцам (0:4).

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В трех своих последних поединках индонезийцы остались без победы. Да и вообще, игра команды хромает на обе ноги.

И уж точно номинальные хозяева постараются выгодно проявить себя на фоне крепкого оппонента. Плюс ко всему, хочется дать реванш за последнюю оплеуху.

Ливия

Эта команда сильна, и очень хочет выйти на Мундиаль. Новую отборочную кампанию она начала неплохо: 4 очка в двух матчах.

В своей отборочной группе на чемпионат мира Ливия пока что находится на 3 месте. Да и пропустила команда всего лишь однажды.

Свой последний поединок ливийцы провели блестяще. Победа над сборной Индонезии получилась яркой (4:0).

А вот до того команда дала бой традиционно сильному Камеруну (1:1). Еще чуть раньше Ливия добыла две победы подряд.

И уж точно Ливия будет действовать с позиции силы. Номинальные гости выглядят явно сильнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Ливии предлагают — 1.62.

На викторию Индонезии дают — 5.04, ничья оценена — в 3.60.

Ливийцы выглядят мощнее соперника, и уж точно начнет встречу максимально активно .

Наш прогноз — Победа Ливии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.