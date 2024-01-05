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    Способен ли «Брентфорд» пройти «Вулвз» в Кубке Англии?

    «Брентфорд» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 3.05) и прогноз на Кубок Англии 5 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»
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    «Вулверхэмптон» выиграл три последних матча
    5 января в Лондоне в рамках 3-го раунда Кубка Англии «Брентфорд» сыграет против «Вулверхэмптона». Начало игры запланировано на 22:15 по мск. «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» только начинает свои выступления в Кубке Англии. Лондонцы из прошлого розыгрыша турнира вылетели как раз в третьем раунде.

    По итогам 19-ти матчей английской АПЛ «Пчелы» находятся на 16-й позиции, опережая зону вылета на четыре очка, так что находится в самой гуще борьбы за выживание.

    При этом клуб уже давно вылетел из Кубка английской Лиги. Еще на стадии третьего раунда турнира в сентябре он дома с минимальным счетом уступил «Арсеналу» (0:1).

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    На сегодня у коллектива серия поражений в пять поединков, тогда как в последних восьми матчах он выиграл только раз при семи проигрышах, так что у хозяев ужасная форма.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» также только начинает свои выступления в Кубке Англии. Из прошлого розыгрыша турнира он также вылетел в третьем раунде, но при этом сыграл переигровку.

    По итогам 20-ти матчей английской АПЛ «Волки» находятся на 11-й позиции, отставая от зоны еврокубков на 11 очков и опережая зону вылета на 13 баллов.

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    • Клуб также уже давно вылетел из Кубка английской Лиги. Еще на стадии третьего раунда турнира в сентябре он на выезде в результативной игре уступил «Ипсвичу» (2:3).

    На сегодня у коллектива серия побед в три поединка, которые пришлись на АПЛ, так что у гостей отличная форма, а значит и шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Брентфорд», коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 3,05, ничья — в 3,35.

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    В пяти последних матчах хозяева проиграли, тогда как в трех последних поединках гости победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет за 3,05.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,05, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев, а также в четырех последних играх гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на футбол. Способен ли «Брентфорд» пройти «Вулвз» в Кубке Англии?
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