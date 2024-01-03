3 января в матче 19-го тура чемпионата Испании сыграют «Жирона» и «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Жирона» — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Жирона»

По итогам 18-ти матчей испанской Ла Лиги «Жирона» находится на второй позиции, уступая лидеру «Реалу» по дополнительным показателям, ведь у них одинаковое число очков.

При этом команда также выступает в Кубке Испании, где прошла двух соперников из низших дивизионов и вышла в третий раунд турнира — 1/16 финала.

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В своем предыдущем матче клуб в рамках Ла Лиги потерял очки, что стоило ему лидерства. На выезде он сыграл вничью с «Бетисом» (1:1), хотя к 88-й минуте выигрывал 1:0.

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Эта ничья прервала победную серию коллектива в четыре поединка, тогда как он не знает поражений вот уже 12 матчей кряду (10 побед), так что гостям будет сложно увезти домой даже один балл.

«Атлетико»

«Атлетико» после 18-ти туров занимает третью строчку с отставанием в семь очков от соперника и отрывом в три балла от пятого места, которое уже не входит в зону Лиги чемпионов.

Команда при этом продолжает выступления в главном еврокубке текущего сезона, где вышла в 1/8 финала, выиграв группу, где также выступали «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик».

В своем предыдущем матче клуб в рамках Ла Лиги одержал победу. На своем поле он с минимальным результатом обыграл «Севилью» (1:0), что позволило ему удержаться на третьей позиции.

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при трех победах и одной ничьей, так что у мадридцев, в целом, неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Жирону», коэффициент на победу которой равен 2,55. Успех «Атлетико» оценивается в 2,60, ничья — в 3,55.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.

Еще один вариант ставки — «Жирона» победит за 2,55, ведь в 10 из 12 последних матчей хозяева выиграли.