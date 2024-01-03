3 января в матче чемпионата Испании сыграют «Сельта» и «Бетис». Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск. «Сельта» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сельта»

По итогам 18-ти матчей испанской Ла Лиги «Сельта» находится в зоне вылета на третьей с конца 18-й строчке, отставая от безопасной 17-й строчки на два очка.

При этом команда также выступает в Кубке Испании, где прошла двух соперников из низших дивизионов и вышла в третий раунд турнира — 1/16 финала.

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В своем предыдущем матче клуб в рамках Ла Лиги потерпел поражение. На выезде он уступил «Вильярреалу» (2:3), где после 0:3 сумел забить дважды и не смог забить еще хотя бы раз, чтобы избежать неудачи.

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Это поражение прервало беспроигрышную серию коллектива в пять поединков во всех турнирах (две победы и три ничьи), так что у хозяев, в целом, неплохая форма как для одного из аутсайдеров.

«Бетис»

«Бетис» после 18-ти туров занимает седьмую строчку с отставанием в три очка от зоны еврокубков, так что севильцам важно выиграть, чтобы получить возможность вернуться в топ-6.

Команда при этом продолжает выступления в еврокубках текущего сезона, но после вылета из Лиги Европы, где заняла 3-е место в группе, теперь сыграет в плей-офф Лиги конференций, где ее ожидает дуэль с «Динамо» Загреб.

Клуб также играет в Кубке Испании, где прошла двух соперников из низших дивизионов и вышла в третий раунд турнира — 1/16 финала, а уже там его ожидает противостояние с «Алавесом».

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих и одном поражении, так что гостям будет непросто победить.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Сельту», коэффициент на победу которой равен 2,40. Успех «Бетиса» оценивается в 3,00, ничья — в 3,35.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,82.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,35, ведь в трех из четырех последних матчей «Бетиса» был зафиксирован именно такой результат.