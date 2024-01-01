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    «Лисы» забьют и… пропустят?!

    «Лестер» — «Хаддерсфилд». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Хаддерсфилд»
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    Джейми Варди
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилдом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 18:00 мск. «Лестер» — «Хаддерсфилд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2024 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 18:00 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Лестер»

    «Лисы» на всех парах мчатся к возвращению в АПЛ. В 25 матчах они добыли 20 побед, уступив всего лишь трижды.

    Даже без травмированного Джейми Варди игра команды смотрится монолитно. «Лестер» планомерно идет к своей цели.

    В минувшем туре чемпионата «Лестер» добыл уверенную викторию. Команда расправилась с ершистым «Кардиффом» (2:0).

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    Поединки с «Хаддерсфилдом» для команды традиционно проходят весьма успешно. Из пяти последних матчей «лисы» выиграли четырежды при одном паритете.

    И уж точно хозяева не собираются терять очки на ровном месте. К тому же неплохие кондиции набрал Патсон Дака.

    «Хаддерсфилд»

    Эта команда проводит откровенно бледный сезон. «Хаддерсфилд» снова борется за выживание в Чемпионшипе, находясь ныне на 21 строчке.

    Правда, выиграно всего 5 матчей из 25. Да и оборона частенько дает результативные сбои: 40 пропущенных мячей.

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    • В предыдущем туре «Хаддерсфилд» снова потерпел неудачу. Дома команда уступила «Мидлсбро» со счетом 1:2.

    А вот до того команда учинила разгром «Блэкберну» (3:0). Вот только стабильности ей явно не хватает.

    И уж точно «Хаддерсфилд» постарается дать бой лидеру. Правда, Последняя победа над «Лестером» случилась еще 10 лет назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 1.20.

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    На викторию «Хаддерсфилда» дают — 14.50, ничья оценена — в 6.90.

    «Лестер» на голову сильнее соперника, однако может позволить себе несколько расслабиться.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.

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    «Лестер» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на футбол. «Лисы» забьют и… пропустят?!
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