«Лестер»
«Лисы» на всех парах мчатся к возвращению в АПЛ. В 25 матчах они добыли 20 побед, уступив всего лишь трижды.
Даже без травмированного Джейми Варди игра команды смотрится монолитно. «Лестер» планомерно идет к своей цели.
В минувшем туре чемпионата «Лестер» добыл уверенную викторию. Команда расправилась с ершистым «Кардиффом» (2:0).
Поединки с «Хаддерсфилдом» для команды традиционно проходят весьма успешно. Из пяти последних матчей «лисы» выиграли четырежды при одном паритете.
И уж точно хозяева не собираются терять очки на ровном месте. К тому же неплохие кондиции набрал Патсон Дака.
«Хаддерсфилд»
Эта команда проводит откровенно бледный сезон. «Хаддерсфилд» снова борется за выживание в Чемпионшипе, находясь ныне на 21 строчке.
Правда, выиграно всего 5 матчей из 25. Да и оборона частенько дает результативные сбои: 40 пропущенных мячей.
В предыдущем туре «Хаддерсфилд» снова потерпел неудачу. Дома команда уступила «Мидлсбро» со счетом 1:2.
А вот до того команда учинила разгром «Блэкберну» (3:0). Вот только стабильности ей явно не хватает.
И уж точно «Хаддерсфилд» постарается дать бой лидеру. Правда, Последняя победа над «Лестером» случилась еще 10 лет назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 1.20.
На викторию «Хаддерсфилда» дают — 14.50, ничья оценена — в 6.90.
«Лестер» на голову сильнее соперника, однако
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.