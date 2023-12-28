28 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют «Брайтон» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Брайтон» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брайтон»

«Брайтон» по итогам 18-ти туров занимает девятую строчку, где отставание от зоны еврокубков составляет семь очков, поэтому «Чайки» все еще способны попасть хотя бы в Лигу конференций.

Команда уже давно вылетела из Кубка Лиге, где южане прекратили борьбу еще в третьем раунде турнира, уступив с минимальным счетом на выезде «Челси» (0:1).

Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм 1X2Новым игрокам 2.603.902.55Бонус$9500

В своем последнем матче АПЛ клуб потерял очки. В рамках Премьер-лиги подопечные Роберто Де Дзерби сыграли вничью на выезде с «Кристал Пэлас» (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что форма хозяев носит противоречивый характер.

«Тоттенхэм»

После 18-ти матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» находится на четвертой позиции, опережая на два очка пятый в таблице «Манчестер Сити», который провел на матч меньше.

Команда уже давно прекратила выступления в Кубке Лиге. Еще летом во втором раунде турнира лондонцы потерпели поражение по пенальти от земляков из «Фулхэма» (1:1).

В своем последнем матче АПЛ клуб одержал победу. В рамках Премьер-лиги подопечные Постекоглу на своем поле смогли обыграть «Эвертон» (2:1).

На сегодня у коллектива победная серия в три поединка, которые пришлись на АПЛ, так что у гостей отличная форма, и она позволяет рассчитывать на победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Тоттенхэм», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Брайтона» оценивается в 2,55, ничья — в 3,90.

В трех последних матчах гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» победит за 2,50.

Еще один вариант ставки — «Тоттенхэм» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,55, ведь в трех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.