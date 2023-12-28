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    Остановит ли «Брайтон» «Тоттенхэм»?

    «Брайтон» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 28 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм» — фаворит матча
    28 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют «Брайтон» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Брайтон» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Декабря 2023 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 22:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Брайтон»

    «Брайтон» по итогам 18-ти туров занимает девятую строчку, где отставание от зоны еврокубков составляет семь очков, поэтому «Чайки» все еще способны попасть хотя бы в Лигу конференций.

    Команда уже давно вылетела из Кубка Лиге, где южане прекратили борьбу еще в третьем раунде турнира, уступив с минимальным счетом на выезде «Челси» (0:1).

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм

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    В своем последнем матче АПЛ клуб потерял очки. В рамках Премьер-лиги подопечные Роберто Де Дзерби сыграли вничью на выезде с «Кристал Пэлас» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что форма хозяев носит противоречивый характер.

    «Тоттенхэм»

    После 18-ти матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» находится на четвертой позиции, опережая на два очка пятый в таблице «Манчестер Сити», который провел на матч меньше.

    Команда уже давно прекратила выступления в Кубке Лиге. Еще летом во втором раунде турнира лондонцы потерпели поражение по пенальти от земляков из «Фулхэма» (1:1).

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    • В своем последнем матче АПЛ клуб одержал победу. В рамках Премьер-лиги подопечные Постекоглу на своем поле смогли обыграть «Эвертон» (2:1).

    На сегодня у коллектива победная серия в три поединка, которые пришлись на АПЛ, так что у гостей отличная форма, и она позволяет рассчитывать на победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Тоттенхэм», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Брайтона» оценивается в 2,55, ничья — в 3,90.

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    В трех последних матчах гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» победит за 2,50.

    Еще один вариант ставки — «Тоттенхэм» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,55, ведь в трех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Брайтон» «Тоттенхэм»?
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