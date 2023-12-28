«Брайтон»
«Брайтон» по итогам 18-ти туров занимает девятую строчку, где отставание от зоны еврокубков составляет семь очков, поэтому «Чайки» все еще способны попасть хотя бы в Лигу конференций.
Команда уже давно вылетела из Кубка Лиге, где южане прекратили борьбу еще в третьем раунде турнира, уступив с минимальным счетом на выезде «Челси» (0:1).
Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм
В своем последнем матче АПЛ клуб потерял очки. В рамках Премьер-лиги подопечные Роберто Де Дзерби сыграли вничью на выезде с «Кристал Пэлас» (1:1).
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что форма хозяев носит противоречивый характер.
«Тоттенхэм»
После 18-ти матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» находится на четвертой позиции, опережая на два очка пятый в таблице «Манчестер Сити», который провел на матч меньше.
Команда уже давно прекратила выступления в Кубке Лиге. Еще летом во втором раунде турнира лондонцы потерпели поражение по пенальти от земляков из «Фулхэма» (1:1).
В своем последнем матче АПЛ клуб одержал победу. В рамках Премьер-лиги подопечные Постекоглу на своем поле смогли обыграть «Эвертон» (2:1).
На сегодня у коллектива победная серия в три поединка, которые пришлись на АПЛ, так что у гостей отличная форма, и она позволяет рассчитывать на победу.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Тоттенхэм», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Брайтона» оценивается в 2,55, ничья — в 3,90.
В трех последних матчах гости выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» победит за 2,50.
Еще один вариант ставки — «Тоттенхэм» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,55, ведь в трех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.