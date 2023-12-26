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    Легкие три очка для «Аль-Насра»?

    «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 26 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    «Аль-Иттихад» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 21:00 мск. «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 26 Декабря 2023 года
    Аль-Иттихад
  • Джидда
    •  Аль-Иттихад 21:00 Аль-Наср Аль-Наср
  • Эр-Рияд
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    «Аль-Иттихад»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно хуже ожидаемого. «Аль-Иттихад» находится лишь на 6 месте турнирной таблицы.

    Вот только за чемпионство команде пободаться уже явно не светит. Отставание от лидера составляет целых 22 очка.

    В предыдущем туре команда потерпела поражение. «Аль-Иттихад» на родной арене сенсационно уступил «Аль-Раеду» (1:3).

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    Зато Карим Бензема отличился уже 9 голами в чемпионате. Да и вообще, команда имеет крепкий подбор игроков и должна прогрессировать.

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой одному из лидеров. Причем «Аль-Иттихад» из пяти последних поединков обыгрывал «Аль-Наср» четырежды.

    «Аль-Наср»

    Гениальный Криштиану Роналду и его партнеры еще пытаются нагнать «Аль-Хиляль». Отставание в 10 очков не радует, но есть матч в запасе.

    С реализацией у команды полнейший ажур. В 17 матчах чемпионата они настреляли 46 мячей в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела ударно. «Аль-Наср» дома легко справился с «Аль-Иттифаком» (3:1).

    В Кубке Короля команда вышла в 1/2 финала. Роналду и компания разнесли в щепки оборону «Аль-Шабаба» (5:2).

    Наверняка «Аль-Наср» будет действовать с позиции силы. Гости уж точно не планируют терять очки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.47.

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    На викторию «Аль-Иттихада» дают — 5.64, ничья оценена — в 4.60.

    Гости явно сильнее, к тому же наверняка постараются обыграть «Аль-Иттихад» впервые за последние пять лет.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Насра» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.09.

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    «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. Легкие три очка для «Аль-Насра»?
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