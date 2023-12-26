«Аль-Иттихад»
Эта команда нынешний сезон проводит явно хуже ожидаемого. «Аль-Иттихад» находится лишь на 6 месте турнирной таблицы.
Вот только за чемпионство команде пободаться уже явно не светит. Отставание от лидера составляет целых 22 очка.
В предыдущем туре команда потерпела поражение. «Аль-Иттихад» на родной арене сенсационно уступил «Аль-Раеду» (1:3).
Зато Карим Бензема отличился уже 9 голами в чемпионате. Да и вообще, команда имеет крепкий подбор игроков и должна прогрессировать.
И уж наверняка хозяева постараются дать бой одному из лидеров. Причем «Аль-Иттихад» из пяти последних поединков обыгрывал «Аль-Наср» четырежды.
«Аль-Наср»
Гениальный Криштиану Роналду и его партнеры еще пытаются нагнать «Аль-Хиляль». Отставание в 10 очков не радует, но есть матч в запасе.
С реализацией у команды полнейший ажур. В 17 матчах чемпионата они настреляли 46 мячей в ворота соперников.
Свой последний поединок в чемпионате команда провела ударно. «Аль-Наср» дома легко справился с «Аль-Иттифаком» (3:1).
В Кубке Короля команда вышла в 1/2 финала. Роналду и компания разнесли в щепки оборону «Аль-Шабаба» (5:2).
Наверняка «Аль-Наср» будет действовать с позиции силы. Гости уж точно не планируют терять очки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.47.
На викторию «Аль-Иттихада» дают — 5.64, ничья оценена — в 4.60.
Гости явно сильнее, к тому же
Наш прогноз — Фора «Аль-Насра» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.09.