«Корум» сыграет на своем поле с «Болуспором» в рамках 17-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 17:00 мск. «Корум» — «Болуспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Корум»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за топ-7. «Корум» сейчас находится на 8 месте турнирной таблицы.

Вот только оборона команды особой монолитностью не отличается. В 16 матчах чемпионата пропущено 18 мячей.

В предыдущем туре команда разжилась одним баллом. «Корум» на выезде не дал себя обыграть «Санлиурфаспору» (1:1).

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А вот до того «Корум» разнес в щепки «Эрзурумспор» (4:1). А вот из Кубка команда вылетела, уступив авторитетному «Трабзонспору» (1:3).

И уж точно хозяева будут активно атаковать. Фактор своего поля и неплохой уровень реализации наверняка помогут им.

«Болуспор»

Эта команда ныне сражается за повышение в классе. «Болуспор» на текущий момент пребывает на скромной 9 строчке.

В плане реализации у команды огромнейшие сложности. В 16 матчах игроки «Болуспора» отличились только 13 результативными ударами.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела продуктивно. «Болуспор» минимально переиграл «Манису».

Причем эта виктория стала для команды третьей кряду. Причем все они вышли минимальными, так что оборону можно похвалить.

Наверняка «Болуспор» будет цепляться за очки. Гости явно постараются извлечь максимальные дивиденды из контратак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Корума» предлагают — 2.09.

На викторию «Болуспора» дают — 3.26, ничья оценена — в 3.45.

«Корум» ярче выглядит в плане реализации, да и фактор своего поля должен помочь.

Наш прогноз — Победа «Корума». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.04.