«Мидлсбро»
«Мидлсбро» по итогам 22-х туров занимает 13-ю строчку с отставанием в шесть очков от зоны плей-офф в борьбе за выход в АПЛ, поэтому у него есть неплохие шансы на итоговый успех.
Команда при этом успешно выступает в Кубке Лиги, где сумела выйти уже в полуфинал. На предыдущей стадии турнира «Речники» разгромили «Порт Вейл» (3:0).
Коэффициенты матча Мидлсбро — Вест Бромвич
В своем последнем матче Чемпионшипа подопечные Майкла Каррика одержали победу. На выезде им удалось обыграть «Суонси» (2:1), забив победный мяч ближе к концу игры.
На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка в разных турнирах, что у него, в целом, отличная форма.
«Вест Бромвич»
После 22-х туров чемпионата Англии «Вест Бромвич» находится на пятой позиции в зоне плей-офф за выход в АПЛ, опережая шестую строчку по разнице мячей.
Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где прекратила борьбе еще в первом раунде, в котором она потерпела выездное поражение от «Сток Сити» (1:2).
В своем последнем поединке в рамках Чемпионшипа «Дрозы» на своем поле потеряли очки в игре против того же «Сток Сити» (1:1), где ничейный результат не устроил обоих соперников.
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей, поэтому у гостей явно не лучшая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Мидлсбро», коэффициент на победу которого равен 2,25. Успех «Вест Бромвича» оценивается в 3,25, ничья — в 3,35.
В восьми из 10 последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.
Еще один вариант ставки — «Мидлсбро» выиграет за 2,25, ведь в двух последних матчах хозяева победили.