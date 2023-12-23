23 декабря в матче 23-го тура чемпионата Англии, Чемпионшипа, сыграют «Мидлсбро» и «Вест Бромвича». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Мидлсбро» — «Вест Бромвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» по итогам 22-х туров занимает 13-ю строчку с отставанием в шесть очков от зоны плей-офф в борьбе за выход в АПЛ, поэтому у него есть неплохие шансы на итоговый успех.

Команда при этом успешно выступает в Кубке Лиги, где сумела выйти уже в полуфинал. На предыдущей стадии турнира «Речники» разгромили «Порт Вейл» (3:0).

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В своем последнем матче Чемпионшипа подопечные Майкла Каррика одержали победу. На выезде им удалось обыграть «Суонси» (2:1), забив победный мяч ближе к концу игры.

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На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка в разных турнирах, что у него, в целом, отличная форма.

«Вест Бромвич»

После 22-х туров чемпионата Англии «Вест Бромвич» находится на пятой позиции в зоне плей-офф за выход в АПЛ, опережая шестую строчку по разнице мячей.

Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где прекратила борьбе еще в первом раунде, в котором она потерпела выездное поражение от «Сток Сити» (1:2).

В своем последнем поединке в рамках Чемпионшипа «Дрозы» на своем поле потеряли очки в игре против того же «Сток Сити» (1:1), где ничейный результат не устроил обоих соперников.

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей, поэтому у гостей явно не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Мидлсбро», коэффициент на победу которого равен 2,25. Успех «Вест Бромвича» оценивается в 3,25, ничья — в 3,35.

В восьми из 10 последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.

Еще один вариант ставки — «Мидлсбро» выиграет за 2,25, ведь в двух последних матчах хозяева победили.