21 декабря состоится один из матчей 1/16 финала Кубка Нидерландов. Игра начнется в 22:00 по мск. «Витесс» — «Херенвен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Витесс»

Арнемский клуб проводит крайне неудачный сезон. К концу первой половины сезона он занимает последнее место в таблице, имея всего 11 набранных баллов в 16 турах.

Почти весь прошедший отрезок сезона у хозяев состоит из поражений. В трех матчах декабря они проиграли дважды, но при этом смогли добыть свою третью победу.

В конце ноября «Витесс» крупно проиграл «Аяксу» со счетом 0:5. Декабрь команда открыла поражением от «Фортуны» 1:3.

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Обыграть «желто-черным» удалось команду «Хераклес». Встреча закончилась со счетом 2:0. Таким образом, «Витесс» прервал 6-матчевую серию, в рамках которой он не мог отыграть на ноль. В последней своей встрече в чемпионате коллектив проиграл 0:5 «Алмере Сити».

«Херенвен»

«Херенвен» с неба звезд не хватает, но и результаты у команды не такие. Они куда лучше. Это отражается на турнирном положении в Эредивизии, где клуб занимает 9-е место в самом центре таблицы.

«Херенвен» в декабре имеет уже два поражения. Правда, одним из соперников был ПСВ, встреча с которым закончилась со счетом 0:2.

Также гости проиграли 1:2 «Волендаму» и с результатом 3:0 разгромили «Алмере Сити» в домашнем матче чемпионата.

У «Херенвена» 4 поражения в пяти выездных играх сезона. Есть одна победа, и как раз над «Витессом» со счетом 3:1.

Прогноз и ставка

Соперники оценены, как равные друг другу по силам. Котировки на победу составляют 2.50 и 2.65 соответственно. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.55.

В предыдущем раунде Кубка «Херенвен» разгромил «Венло» 5:1. У «Витесса» в этом турнире был более слабый оппонент, но и там хозяева добились минимальной победы 1:0.

«Херенвен» недавно обыграл «Витесс» в матче чемпионата. Теперь он сделает это в поединке Кубка Нидерландов. Ставим на фору 0 у гостей, чтобы взять победу с подстраховкой.