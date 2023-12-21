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    «Вальядолид» дома справиться с преследователем?

    «Вальядолид» — «Ферроль». Прогноз и ставка (к. 2.03) на футбол 21 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Ферроль»
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    «Вальядолид»
    «Вальядолид» сыграет с «Ферролем» в домашнем поединке в рамках 21-го тура Сегунды. Встреча пройдет 21 декабря и начнется в 23:30 по мск. «Вальядолид» — «Ферроль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 21 Декабря 2023 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:30 Racing de Ferrol Racing de Ferrol
  • Испания. Сегунда
    •

    «Вальядолид»

    «Вальядолид», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, на данный момент с 35 зачетными пунктами идет на второй строке в таблице Сегунды, опережая ряд преследователей всего на очко.

    В прошлом туре первенства «фиолетово-белые» неожиданно на выезде проиграли дублю «Вильярреала» со счетом 0:1. И это фиаско стало для них вторым гостевым за последние три игры при одной победе.

    До этой же серии «пусела» выиграла три поединка чемпионата при одной мировой. Правда, две из трех викторий были добыты с минимальной разницей.

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    При своих зрителях «Вальядолид» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл семь встреч из десяти проведенных, дважды он еще сыграл вничью и один раз уступил.

    «Ферроль»

    «Ферроль» только поднялся из третьей лиги и на данный момент в Сегунде идет на четвертой строке, отставая от своего предстоящего противника всего лишь на одно очко.

    У галисийцев только одно поражение в чемпионате за прошедшие восемь встреч. И это фиаско случилось с ними в позапрошлом туре, когда они уступили на выезде «Уэске» со счетом 0:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Также в этот период «зеленые дьяволы» расписали три мировых исхода и добились четырех выигрышей. Один из них был в прошлом игровом дне на своем поле над «Тенерифе» 3:1.

    В гостях «Ферроль» в текущем чемпионате проиграл четыре поединка из десяти проведенных, а также он по три раза побеждал и играл вничью.

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    «Вальядолид» выиграл у «Ферроля» в трех из пяти последних очных встреч при двух ничьих. Правда, эти поединки состоялись еще в начале 2000-х.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 2.03, победа «Ферроля» — 3.88, ничья — 3.25.

    «Вальядолид» на своем поле выступает особо сильно и вполне может добыть три очка в игре с соседом по турнирке.

    И также от этого противостояния ждем хотя бы несколько забитых мячей, так как эти коллективы довольно-таки результативны.

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    «Вальядолид» — «Ферроль»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. «Вальядолид» дома справиться с преследователем?
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