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    Разгромная победа «орлов»?

    «Бенфика» — АВС САД. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Кубок португальской лиги, 21 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — АВС САД
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    Рафа Силва
    «Бенфика» сыграет на своем поле с АВС САД в рамках 3-го тура Кубка португальской лиги. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 23:15 мск. «Бенфика» — АВС САД: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Бенфика»

    Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за чемпионство. «Бенфика» находится на 2 строчке турнирной таблицы Примейра-Лиги.

    С реализацией у «орлов» складывается неплохо, но без особого лоска. Лиссабонцы отличились 25 голами в 14 матчах.

    В своем предыдущем поединке «орлы» разжились тремя очками. На выезде «Бенфика» минимально переиграла крепкую «Брагу».

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    В своей группе Кубка лиги команда лидирует. Так что в этой встрече лиссабонцы вполне могут позволить себе сыграть на классе.

    И уж наверняка «Бенфика» будет максимально активна у ворот оппонента. В любом кадровом сочетании «орлы» явно сильнее столь скромного соперника.

    АВС САД

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. АВС САД активно сражается за выход в элитный дивизион.

    Интересно, что в 14 своих поединках АВС САД уступил лишь трижды. Да и оборона надежна: лишь 9 пропущенных мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела успешно. АВС САД дома уверенно расправился с «Пасуш де Феррейрой» (2:0).

    Причем эта победа стала для команды третьей подряд. Интересно, что совсем недавно она одолела вторую команду «Бенфики» (1:0).

    Наверняка АВС САД не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно постараются проявить себя на фоне гранда.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.16.

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    На викторию АВС САД дают — 16.00, ничья оценена — в 7.40.

    Более опытные «орлы», даже без особой мотивации, явно будут максимально активно атаковать.

    Наш прогноз — Фора «Бенфики» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.36.

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    «Бенфика» — АВС САД: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. Разгромная победа «орлов»?
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