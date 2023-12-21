«Бенфика»
Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за чемпионство. «Бенфика» находится на 2 строчке турнирной таблицы Примейра-Лиги.
С реализацией у «орлов» складывается неплохо, но без особого лоска. Лиссабонцы отличились 25 голами в 14 матчах.
В своем предыдущем поединке «орлы» разжились тремя очками. На выезде «Бенфика» минимально переиграла крепкую «Брагу».
В своей группе Кубка лиги команда лидирует. Так что в этой встрече лиссабонцы вполне могут позволить себе сыграть на классе.
И уж наверняка «Бенфика» будет максимально активна у ворот оппонента. В любом кадровом сочетании «орлы» явно сильнее столь скромного соперника.
АВС САД
Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. АВС САД активно сражается за выход в элитный дивизион.
Интересно, что в 14 своих поединках АВС САД уступил лишь трижды. Да и оборона надежна: лишь 9 пропущенных мячей.
Свой последний поединок команда провела успешно. АВС САД дома уверенно расправился с «Пасуш де Феррейрой» (2:0).
Причем эта победа стала для команды третьей подряд. Интересно, что совсем недавно она одолела вторую команду «Бенфики» (1:0).
Наверняка АВС САД не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно постараются проявить себя на фоне гранда.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.16.
На викторию АВС САД дают — 16.00, ничья оценена — в 7.40.
Более опытные «орлы», даже без особой мотивации,
Наш прогноз — Фора «Бенфики» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.36.