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    У кого прервется беспроигрышная серия?

    «Атлетик» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 20 декабря 2023 года

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    «Атлетик» — фаворит матча
    20 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграют «Атлетик» и «Лас-Пальмас». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Атлетик» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Декабря 2023 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:30 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Атлетик»

    «Атлетик» по итогам 17-ти туров занимает пятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги с отставанием в два очка от зоны Лиги чемпионов, так что «Львы» имеют неплохие шансы попасть в главный еврокубок.

    Также команда участвует в Кубке Испании, где она прошла две стадии турнира. В этих раундах баски обыграли на выезде представителей низших дивизионов «Руби» (2:1) и «Кайон» (3:0).

    Коэффициенты матча Атлетик — Лас-Пальмас

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    В своем последнем матче клуб сумел одержать знаковую победу. На своем поле он обыграл претендента на чемпионоство «Атлетико» (2:0), до которого ему теперь рукой дотянуться — два очка.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков во всех турнирах при шести победах и трех ничьих, так что с такой формой у него хорошие шансы на успех.

    «Лас-Пальмас»

    После 17-ти туров чемпионата Испании «Лас-Пальмас» находится на девятой позиции с отставанием в пять очков от зоны еврокубков.

    Канарцы также участвуют Кубка Испании, где в первых двух раундах обыграли на выезде представителей низших дивизионов «Манакор» (3:0) и «Туделано» (2:1).

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    • В своем последнем матче клуб не выиграл, но и не проиграл. На своем поле он сыграл вничью с «Кадисом» (1:1), хотя к 83-й минуте выигрывал со счетом 1:0.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех поражениях и одной ничьей, поэтому у гостей неплохие шансы как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 1,37. Успех «Лас-Пальмаса» оценивается в 8,50, ничья — в 4,90.

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    Хозяева не пропустили в трех из четырех последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — только одна команда забьет за 1,95.

    Еще один вариант ставки — «Атлетик» выиграет и не пропустит за 2,15, ведь в трех из четырех последних матчей «Атлетик» — фаворит этого матча — побеждал и не пропускал.

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    «Атлетик» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. У кого прервется беспроигрышная серия?
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