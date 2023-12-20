20 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграют «Атлетик» и «Лас-Пальмас». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Атлетик» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атлетик»

«Атлетик» по итогам 17-ти туров занимает пятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги с отставанием в два очка от зоны Лиги чемпионов, так что «Львы» имеют неплохие шансы попасть в главный еврокубок.

Также команда участвует в Кубке Испании, где она прошла две стадии турнира. В этих раундах баски обыграли на выезде представителей низших дивизионов «Руби» (2:1) и «Кайон» (3:0).

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В своем последнем матче клуб сумел одержать знаковую победу. На своем поле он обыграл претендента на чемпионоство «Атлетико» (2:0), до которого ему теперь рукой дотянуться — два очка.

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков во всех турнирах при шести победах и трех ничьих, так что с такой формой у него хорошие шансы на успех.

«Лас-Пальмас»

После 17-ти туров чемпионата Испании «Лас-Пальмас» находится на девятой позиции с отставанием в пять очков от зоны еврокубков.

Канарцы также участвуют Кубка Испании, где в первых двух раундах обыграли на выезде представителей низших дивизионов «Манакор» (3:0) и «Туделано» (2:1).

В своем последнем матче клуб не выиграл, но и не проиграл. На своем поле он сыграл вничью с «Кадисом» (1:1), хотя к 83-й минуте выигрывал со счетом 1:0.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех поражениях и одной ничьей, поэтому у гостей неплохие шансы как минимум не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 1,37. Успех «Лас-Пальмаса» оценивается в 8,50, ничья — в 4,90.

Хозяева не пропустили в трех из четырех последних матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — только одна команда забьет за 1,95.

Еще один вариант ставки — «Атлетик» выиграет и не пропустит за 2,15, ведь в трех из четырех последних матчей «Атлетик» — фаворит этого матча — побеждал и не пропускал.