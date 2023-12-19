«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» по итогам 17-ти туров занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги с отставанием в девять очков от зоны еврокубков.
Также команда участвует в Кубке Испании, где она уже прошла две стадии турнира, обыграв в первых двух раундах заштатных представителей низших дивизионов — «Атлетико Лугонес» (6:0) и «Йеклано» (2:0).
Коэффициенты матча Райо Вальекано — Валенсия
В своем последнем матче клуб потерпел поражение. На выезде ему так и не удалось пробить оборону «Осасуны» (0:1), тогда как соперник сумел забить на 90+5-й минуте.
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В последних семи поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при трех поражениях и трех ничьих, так что с такой формой хозяевам будет сложно выиграть.
«Валенсия»
После 16-ти туров чемпионата Испании «Валенсия» находится на 11-й позиции в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 10 очков.
Левантийцы также участвуют в Кубке Испании, где прошли две стадии турнира в дуэлях против представителей низших дивизионов. После победы над «Логроньесом» (2:0) они минимально обыграли «Аросу» (1:0).
Как и соперник, в своем последнем матче клуб потерпел минимальное поражение. На выезде ему так и не удалось пробить оборону «Хетафе» (0:1), тогда как соперник также сумел забить в концовке игры.
В пяти последних поединках во всех турнирах «Летучие мыши» одержали лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей, поэтому и форма гостей на сегодня оставляет желать лучшего.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Райо Вальекано», коэффициент на победу которого равен 2,25. Успех «Валенсии» оценивается в 3,30, ничья — в 3,30.
В четырех последних матчах хозяев и трех из четырех последних поединков гостей по крайней мере один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,90.
Еще один вариант ставки — «Райо Вальекано» выиграет за 2,25, ведь в трех из пяти последних матчей «Валенсия» проиграла.