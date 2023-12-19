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    Избежит ли «Валенсия» поражения в Мадриде?

    «Райо Вальекано» — «Валенсия». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 19 декабря 2023 года

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    «Райо Вальекано» — фаворит матча
    19 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграют «Райо Вальекано» и «Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Райо Вальекано» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Декабря 2023 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 21:00 Валенсия Валенсия
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» по итогам 17-ти туров занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги с отставанием в девять очков от зоны еврокубков.

    Также команда участвует в Кубке Испании, где она уже прошла две стадии турнира, обыграв в первых двух раундах заштатных представителей низших дивизионов — «Атлетико Лугонес» (6:0) и «Йеклано» (2:0).

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Валенсия

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    В своем последнем матче клуб потерпел поражение. На выезде ему так и не удалось пробить оборону «Осасуны» (0:1), тогда как соперник сумел забить на 90+5-й минуте.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при трех поражениях и трех ничьих, так что с такой формой хозяевам будет сложно выиграть.

    «Валенсия»

    После 16-ти туров чемпионата Испании «Валенсия» находится на 11-й позиции в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 10 очков.

    Левантийцы также участвуют в Кубке Испании, где прошли две стадии турнира в дуэлях против представителей низших дивизионов. После победы над «Логроньесом» (2:0) они минимально обыграли «Аросу» (1:0).

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    • Как и соперник, в своем последнем матче клуб потерпел минимальное поражение. На выезде ему так и не удалось пробить оборону «Хетафе» (0:1), тогда как соперник также сумел забить в концовке игры.

    В пяти последних поединках во всех турнирах «Летучие мыши» одержали лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей, поэтому и форма гостей на сегодня оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Райо Вальекано», коэффициент на победу которого равен 2,25. Успех «Валенсии» оценивается в 3,30, ничья — в 3,30.

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    В четырех последних матчах хозяев и трех из четырех последних поединков гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,90.

    Еще один вариант ставки — «Райо Вальекано» выиграет за 2,25, ведь в трех из пяти последних матчей «Валенсия» проиграла.

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    «Райо Вальекано» — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. Избежит ли «Валенсия» поражения в Мадриде?
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