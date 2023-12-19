19 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграют «Райо Вальекано» и «Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Райо Вальекано» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» по итогам 17-ти туров занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги с отставанием в девять очков от зоны еврокубков.

Также команда участвует в Кубке Испании, где она уже прошла две стадии турнира, обыграв в первых двух раундах заштатных представителей низших дивизионов — «Атлетико Лугонес» (6:0) и «Йеклано» (2:0).

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В своем последнем матче клуб потерпел поражение. На выезде ему так и не удалось пробить оборону «Осасуны» (0:1), тогда как соперник сумел забить на 90+5-й минуте.

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В последних семи поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при трех поражениях и трех ничьих, так что с такой формой хозяевам будет сложно выиграть.

«Валенсия»

После 16-ти туров чемпионата Испании «Валенсия» находится на 11-й позиции в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 10 очков.

Левантийцы также участвуют в Кубке Испании, где прошли две стадии турнира в дуэлях против представителей низших дивизионов. После победы над «Логроньесом» (2:0) они минимально обыграли «Аросу» (1:0).

Как и соперник, в своем последнем матче клуб потерпел минимальное поражение. На выезде ему так и не удалось пробить оборону «Хетафе» (0:1), тогда как соперник также сумел забить в концовке игры.

В пяти последних поединках во всех турнирах «Летучие мыши» одержали лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей, поэтому и форма гостей на сегодня оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Райо Вальекано», коэффициент на победу которого равен 2,25. Успех «Валенсии» оценивается в 3,30, ничья — в 3,30.

В четырех последних матчах хозяев и трех из четырех последних поединков гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,90.

Еще один вариант ставки — «Райо Вальекано» выиграет за 2,25, ведь в трех из пяти последних матчей «Валенсия» проиграла.