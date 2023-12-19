В 19-м туре Лиги 2 «Анже» примет на своем поле «Генгам». Встреча состоится 19 декабря в 22:45 мск. «Анже» — «Генгам»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Анже»

Лидер нынешнего розыгрыша. С 37 очками команда опережает «Осер» на 2 пункта в борьбе за вершину турнирной таблицы. В этом сезоне у хозяев уже 11 побед, 4 ничьи и 3 поражения в 18 сыгранных поединках.

«Анже» выиграл 3 матча из 4 в этом турнире. Клуб разгромил дома «Кан» 3:0, одолел на своем поле «Гренобль» 1:0 и на выезде разнес «Труа» 4:1. Портит картину только ничья с «Аяччо» (1:1).

К матчу хозяева подошли с серией из трех побед, так как недавно они обыграли скромный клуб «Плессис» в Кубке Франции (2:1).

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«Анже» выиграл 7 домашних матчей подряд. В 9 играх у него 7 побед и 2 ничьи. Он лучший в лиге по домашним результатам.

«Генгам»

«Генгам» же неплохо играет на выезде. Он выиграл два последних гостевых матча. Клуб обыграл «Труа» 1:0 и справился с «Сент-Этьеном», победив 3:1.

Если бы не домашние поражения от «Конкарно» и «Парижа» (0:1), то ситуация была бы еще лучше. А так у гостей наблюдается чередование хороших и плохих результатов.

Из-за этого страдает турнирное положение «Генгама». В таблице клуб идет на 6-м месте. У него 27 очков на счету и даже в случае чуда, он никак не поднимается выше.

А вот из-за плотности «Генгам» вполне может опустить ниже, если проиграет поединок. Но стоит отметить, что «горожане» проиграли только 2 матча из 9 гостевых в этом сезоне.

Прогноз и ставка

За 2.20 букмекеры дают победу «Анже». За 3.40 они выставили победу «Генгама». Ставка на ничью принимается с котировкой 3.25.

С учетом серии хозяев, «Генгаму» с большой долей вероятности придется записать в своей активе еще одно выездное поражение. «Анже» семь раз выиграл всухую и пропустил только в одном из девяти домашних матчей.

Для лидера домашние стены — это крепость. Ставка на его победу в предстоящем матче.