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    «Анже» снова одержит дома победу?

    «Анже» — «Генгам». Ставки (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Франции 19 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Генгам»
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    Игровой мяч Лиги 2
    В 19-м туре Лиги 2 «Анже» примет на своем поле «Генгам». Встреча состоится 19 декабря в 22:45 мск. «Анже» — «Генгам»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 2 19 Декабря 2023 года
    Анже
  • Франция. Лига 2
    •  Анже 22:45 Генгам Генгам
  • Франция. Лига 2
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    «Анже»

    Лидер нынешнего розыгрыша. С 37 очками команда опережает «Осер» на 2 пункта в борьбе за вершину турнирной таблицы. В этом сезоне у хозяев уже 11 побед, 4 ничьи и 3 поражения в 18 сыгранных поединках.

    «Анже» выиграл 3 матча из 4 в этом турнире. Клуб разгромил дома «Кан» 3:0, одолел на своем поле «Гренобль» 1:0 и на выезде разнес «Труа» 4:1. Портит картину только ничья с «Аяччо» (1:1).

    К матчу хозяева подошли с серией из трех побед, так как недавно они обыграли скромный клуб «Плессис» в Кубке Франции (2:1).

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    «Анже» выиграл 7 домашних матчей подряд. В 9 играх у него 7 побед и 2 ничьи. Он лучший в лиге по домашним результатам.

    «Генгам»

    «Генгам» же неплохо играет на выезде. Он выиграл два последних гостевых матча. Клуб обыграл «Труа» 1:0 и справился с «Сент-Этьеном», победив 3:1.

    Если бы не домашние поражения от «Конкарно» и «Парижа» (0:1), то ситуация была бы еще лучше. А так у гостей наблюдается чередование хороших и плохих результатов.

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    • Из-за этого страдает турнирное положение «Генгама». В таблице клуб идет на 6-м месте. У него 27 очков на счету и даже в случае чуда, он никак не поднимается выше.

    А вот из-за плотности «Генгам» вполне может опустить ниже, если проиграет поединок. Но стоит отметить, что «горожане» проиграли только 2 матча из 9 гостевых в этом сезоне.

    Прогноз и ставка

    За 2.20 букмекеры дают победу «Анже». За 3.40 они выставили победу «Генгама». Ставка на ничью принимается с котировкой 3.25.

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    С учетом серии хозяев, «Генгаму» с большой долей вероятности придется записать в своей активе еще одно выездное поражение. «Анже» семь раз выиграл всухую и пропустил только в одном из девяти домашних матчей.

    Для лидера домашние стены — это крепость. Ставка на его победу в предстоящем матче.

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    «Анже» — «Генгам»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. «Анже» снова одержит дома победу?
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