16 декабря в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» сыграет против «Шеффилд Юнайтед». Начало игры запланировано на 18:00 по мск. «Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Челси»

Команда, очевидно, проваливает нынешний сезон, рискуя второй год подряд остаться без еврокубков. «Челси» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе после 16-и туров.

У «синих» не самая лучшая оборона в лиге. Команда пропустила 26 голов за 16 встреч. В последнее время оборонительная линия «Челси» пропустила особенно часто.

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За последние 5 встреч «синие» пропустили 14 голов при 9-и забитых. За этот период «Челси» выиграл только у «Брайтона» (3:2), трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

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В последнем туре команда уступила «Эвертону» (0:2), пропустив все 2 гола во 2-м тайме. Матчем ранее «синие» проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2). Команда упустила ничейный результат во 2-м отрезке встречи.

У предстоящем матче у «Челси» есть отличная возможность набрать важные очки, ведь команда встретится с одним из главных фаворитов АПЛ — «Шеффилдом». Получится ли у подопечных Маурисио Почеттино победить?

«Шеффилд Юнайтед»

В нынешнем сезоне команда играет из рук вон плохо. «Шеффилд» занимает последнее 20-е место в таблице АПЛ с 8-ю очками в активе. Команда отстает от спасительной 17-й строчки на 5 баллов и пока нет предпосылок для того, чтобы «Шеффилд» исправил свое положение.

Стоит отметить, что эта команда — худшая в лиге практически по всем показателям. «Шеффилд» меньше всех в лиге забил (12 голов) и больше остальных пропустила (41).

В последних 5-и матчах команда начала набирать хоть какие-то очки. За этот период «Шеффилд» обыграл «Брентфорд» (1:0), сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) и трижды проиграл. Команда пропустила 11 голов при 3-х забитых.

В предстоящем матче «Шеффилд» встретится с «Челси», который сейчас также не в лучшей форме, но шансов зацепиться за результат у гостей очень мало. За 7 матчей на выезде «Шеффилд» лишь один раз сыграл вничью, а в остальных случаях проиграл.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Челси» коэффициент на победу которого равен 1.25. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 12.00, ничья — в 6.70.

Хоть «Челси» и далек от своей оптимальной формы, команда все равно гораздо сильнее нынешнего «Шеффилда». Можно предположить, что «синие» одержат уверенную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Челси» с форой (-2) за 2.20.

Еще один вариант ставки — Тотал 3 больше за 1.80.