ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КлаудиньоГегемония «Зенита» пошатнулась. Итоги первой части сезона РПЛ Томаш РосицкиЗабытые претенденты на «Золотой мяч»: Кэхилл, «Маленький Моцарт» и другие. Где они сейчас? «Наполи»«Наполи» — «Брага» 2:0. Онлайн
    Все новости спорта

    Забьет ли «Шериф» «Роме»?

    «Рома» — «Шериф». Прогноз и ставка (к. 2.20) на футбол, Лига Европы, 14 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Рому Прогнозы на Шериф Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Шериф»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью (главный тренер «Ромы»)
    14 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Рома» на своем поле примет «Шериф». Начало игры — в 20:45 по мск. «Рома» — «Шериф»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа G 14 Декабря 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 20:45 Шериф Шериф
  • Тирасполь
    •

    «Рома»

    «Жёлто-красные» начали сезон не очень успешно, но в последнее время набирают обороты. В пятнадцати матчах Серии А римский коллектив добыл семь побед, четырежды сыграл вничью и четыре раза проиграл. Команда из Рима смогла 28 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила 17 мячей.

    В итоге римляне смогли набрать 25 очков и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице. Команды из столицы Италии уже на тринадцать баллов отстает от лидирующего «Интера», но всего на четыре — от третьего «Милана». Столичный коллектив должен бороться за позицию в зоне Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Рома — Шериф

    1X2Новым игрокам
  • 1.168.0018.00Бонус$9500
    •

    В Лиге Европы «волшебная» выиграла первые три игры, а затем уступила и сыграла вничью. Сначала финалисты прошлого сезона второго по престижности клубного турнира Старого Света переиграли «Шериф» (2:1), «Серветт» (4:0) и «Славию» (2:0), а потом проиграли ей же (0:2) и поделили очки с «Серветтом» (1:1). В итоге «волчица» идет второй в турнирной таблице и обеспечила себе выход в плей-офф

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последней игре «Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной» (3:1), а до этого переиграла «Сассуоло» (2:1) и «Удинезе» (3:1). Перед этим же подопечные Жозе Моуринью поделили очки с «Лацио» (0:0) и победили «Лечче» (2:1).

    «Шериф»

    Молдавский коллектив смог пройти квалификацию Лигу Европы, сначала одолев БАТЭ (5:1, 2:2), а затем «Клаксвик» (1:1, 2:1). На групповой стадии команда из Молдовы уступила «Роме» (1:2) и «Славии» (0:6 2:3), а также сыграла вничью и проиграла «Серветту» (1:1, 1:2). В итоге молдаване с одним очков идут последними в группе и лишились шансов на выход даже в Лигу конференций.

    В чемпионате страны команда из Тирасполя выступает отлично. В четырнадцати матчах тираспольцы добыли одиннадцать побед, дважды проиграли и один раз сыграли вничью. В итоге тираспольский коллектив имеет в своем активе 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице, опережая второй «Петрокуб» на шесть балла.

  • Салах, Де Брёйне и еще 6 игроков, из которых Моуринью не смог выжать максимум
  • Главные ошибки в выдающейся карьере португальского тренера
  • 15/11/2023

    • «Желто-черные» смогли 35 раз (больше всех в лиге) поразить ворота соперника, а в свои пропустили только семь мячей. Также «осы» уверенно выступают в Кубке Молдовы, где пробились уже в четвертьфинал и теперь сыграют с «Бардаром». Недавно они прошли «Унгены» (5:0).

    В последней игре «Шериф» уступил «Бельцам» (1:3), а до этого переиграл «Зимбру» (2:0), «Флорешты» (4:0), «Милсами» (2:1), «Дачию» (4:0) и «Спарту» (4:0). Перед этим подопечные Романа Пилипчука потеряли очки, сыграв вничью с «Петрокубом» (0:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» предлагают поставить за 1.17.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Шерифа» дают 20.00, ничья оценена в 8.90.

    Прогноз: крупная победа «Ромы» минимум в три мяча.

    Также сделаем ставку на то, что «Шериф» в этой игре сможет забить.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Финикс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ванкувер — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сиэтл — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бандекки — Абдураимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Корне — фон Дайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лестер — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Ковентри — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рома» — «Шериф»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. Забьет ли «Шериф» «Роме»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры