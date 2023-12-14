14 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Рома» на своем поле примет «Шериф». Начало игры — в 20:45 по мск. «Рома» — «Шериф»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рома»

«Жёлто-красные» начали сезон не очень успешно, но в последнее время набирают обороты. В пятнадцати матчах Серии А римский коллектив добыл семь побед, четырежды сыграл вничью и четыре раза проиграл. Команда из Рима смогла 28 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила 17 мячей.

В итоге римляне смогли набрать 25 очков и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице. Команды из столицы Италии уже на тринадцать баллов отстает от лидирующего «Интера», но всего на четыре — от третьего «Милана». Столичный коллектив должен бороться за позицию в зоне Лиги чемпионов.

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В Лиге Европы «волшебная» выиграла первые три игры, а затем уступила и сыграла вничью. Сначала финалисты прошлого сезона второго по престижности клубного турнира Старого Света переиграли «Шериф» (2:1), «Серветт» (4:0) и «Славию» (2:0), а потом проиграли ей же (0:2) и поделили очки с «Серветтом» (1:1). В итоге «волчица» идет второй в турнирной таблице и обеспечила себе выход в плей-офф

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В последней игре «Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной» (3:1), а до этого переиграла «Сассуоло» (2:1) и «Удинезе» (3:1). Перед этим же подопечные Жозе Моуринью поделили очки с «Лацио» (0:0) и победили «Лечче» (2:1).

«Шериф»

Молдавский коллектив смог пройти квалификацию Лигу Европы, сначала одолев БАТЭ (5:1, 2:2), а затем «Клаксвик» (1:1, 2:1). На групповой стадии команда из Молдовы уступила «Роме» (1:2) и «Славии» (0:6 2:3), а также сыграла вничью и проиграла «Серветту» (1:1, 1:2). В итоге молдаване с одним очков идут последними в группе и лишились шансов на выход даже в Лигу конференций.

В чемпионате страны команда из Тирасполя выступает отлично. В четырнадцати матчах тираспольцы добыли одиннадцать побед, дважды проиграли и один раз сыграли вничью. В итоге тираспольский коллектив имеет в своем активе 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице, опережая второй «Петрокуб» на шесть балла.

«Желто-черные» смогли 35 раз (больше всех в лиге) поразить ворота соперника, а в свои пропустили только семь мячей. Также «осы» уверенно выступают в Кубке Молдовы, где пробились уже в четвертьфинал и теперь сыграют с «Бардаром». Недавно они прошли «Унгены» (5:0).

В последней игре «Шериф» уступил «Бельцам» (1:3), а до этого переиграл «Зимбру» (2:0), «Флорешты» (4:0), «Милсами» (2:1), «Дачию» (4:0) и «Спарту» (4:0). Перед этим подопечные Романа Пилипчука потеряли очки, сыграв вничью с «Петрокубом» (0:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» предлагают поставить за 1.17.

На викторию «Шерифа» дают 20.00, ничья оценена в 8.90.

Прогноз: крупная победа «Ромы» минимум в три мяча.

Также сделаем ставку на то, что «Шериф» в этой игре сможет забить.