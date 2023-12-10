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    Сумеют ли римляне огорчить «фиалок»?

    «Рома» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Серия А, 10 декабря 2023 года

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    Ромелу Лукаку
    «Рома» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 22:45 мск. «Рома» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Декабря 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Рома»

    Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за самые высокие места. «Рома» находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    С реализацией у команды складывается неплохо, но без особого лоска. Забито 27 мячей в 14 матчах, из которых 6 в активе Ромелу Лукаку.

    Коэффициенты матча Рома — Фиорентина

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    В предыдущем туре команда Жозе Моуриньо добыла три очка. Римляне сумели сломить сопротивление «Сассуоло» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «фиалками» для команды традиционно проходят непросто. Из пяти последних очных поединков выиграно 3 при двух коллизиях.

    И уж наверняка «Рома» будет максимально активна у ворот оппонента. Атака во главе с Лукаку способна прибавить в плане реализации.

    «Фиорентина»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фиорентина» сейчас пребывает на 6 месте, сражаясь за выход в еврокубки.

    Интересно, что в 14 своих поединках «Фиорентина» победила 7 раз. Правда, флорентийцы проиграли в пяти поединках.

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    • Свой последний поединок команда провела нервно. «Фиорентина» в Кубке Италии лишь в серии пенальти одолели «Парму».

    До того команда переиграла слабенькую «Салернитану» (3:0). Да и в рамках Лиги конференций флорентийцы одолели «Генк» (2:1).

    Наверняка «Фиорентина» не собирается отсиживаться в обороне. Вот только непонятно, сможет ли принять участие в матче лидер атак гостей Николас Гонсалес. А это потеря.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 2.14.

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    На викторию «Фиорентины» дают — 3.79, ничья оценена — в 3.52.

    На стороне римлян преимущество своей арены, к тому же «фиалки» имеют кадровые проблемы.

    Наш прогноз — Победа «Ромы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.

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    «Рома» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. Сумеют ли римляне огорчить «фиалок»?
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