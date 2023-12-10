«Рома» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 22:45 мск. «Рома» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рома»

Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за самые высокие места. «Рома» находится на 4 строчке турнирной таблицы.

С реализацией у команды складывается неплохо, но без особого лоска. Забито 27 мячей в 14 матчах, из которых 6 в активе Ромелу Лукаку.

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В предыдущем туре команда Жозе Моуриньо добыла три очка. Римляне сумели сломить сопротивление «Сассуоло» (2:1).

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Матчи с «фиалками» для команды традиционно проходят непросто. Из пяти последних очных поединков выиграно 3 при двух коллизиях.

И уж наверняка «Рома» будет максимально активна у ворот оппонента. Атака во главе с Лукаку способна прибавить в плане реализации.

«Фиорентина»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фиорентина» сейчас пребывает на 6 месте, сражаясь за выход в еврокубки.

Интересно, что в 14 своих поединках «Фиорентина» победила 7 раз. Правда, флорентийцы проиграли в пяти поединках.

Свой последний поединок команда провела нервно. «Фиорентина» в Кубке Италии лишь в серии пенальти одолели «Парму».

До того команда переиграла слабенькую «Салернитану» (3:0). Да и в рамках Лиги конференций флорентийцы одолели «Генк» (2:1).

Наверняка «Фиорентина» не собирается отсиживаться в обороне. Вот только непонятно, сможет ли принять участие в матче лидер атак гостей Николас Гонсалес. А это потеря.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 2.14.

На викторию «Фиорентины» дают — 3.79, ничья оценена — в 3.52.

На стороне римлян преимущество своей арены, к тому же «фиалки» имеют кадровые проблемы .

Наш прогноз — Победа «Ромы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.