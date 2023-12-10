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    Хозяева хорошо потрепят «Челси»

    «Эвертон» — «Челси». Ставка (к. 2,20) и прогноз на чемпионат Англии 10 декабря 2023 года

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    Тренер «Эвертона» Шон Дайч
    «Эвертон» — «Челси». Матч пройдет в рамках 16-го тура АПЛ 10 декабря, начало — 17:00 (мск). «Эвертон» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Декабря 2023 года
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    «Эвертон»

    После 15-ти туров «ириски» располагаются на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, но не стоит забывать, что с команды сняли 10 очков за нарушение правила финансового фэйр-плей.

    В последнем туре «Эвертон» в отличном стиле разгромил «Ньюкасл» со счетом 3:0. Первый тайм получился довольно закрытым и не принес забитых голов, но после перерыва на поле стало гораздо веселее.

    Коэффициенты матча Эвертон — Челси

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    Команда Шона Дайча забила свой первый гол лишь на 79-й минуте, когда отличился Дуайт Макнил, но затем «Эвертон» прорвало, и он забил еще дважды на исходе встречи. Голы на счету Абдулае Дукуре и португальца Бету, для которого он стал первым в составе «ирисок».

    Календарь и таблица АПЛ

    Этот форвард очень сильно смотрелся в итальянской Серии А за «Удинезе», немало там забивал, но пока в АПЛ никак не может найти себя. Вообще, «Эвертон» сейчас очень хорош, строго играет сзади, в команде отличная дисциплина, Дайч за менее чем год работы неплохо ее вымуштровал.

    «Челси»

    Команда Маурисио Почеттино продолжает разочаровывать своими результатами. Сейчас «Челси» занимает лишь десятую позицию в АПЛ, имея в своем активе всего 19 очков и находясь на значительном удалении от зоны еврокубков.

    В последнем туре «аристократы» уступили в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2. Соперник был значительно сильнее и по делу взял три очка, использовав лишь часть своих моментов и не забив пенальти, который отразил Роберто Санчес.

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    • Единственный гол в составе «Челси» забил Коул Палмер, поразивший ворота Онаны бильярдным ударом под штангу. Молодой англичанин один из немногих в этом матче, к кому не может быть претензий со стороны болельщиков «синих».

    В «Челси» продолжают отсутствовать несколько ведущих футболистов, что сильно сказывается на результатах команды. Хоть скамейка и довольно глубокая, но и она не спасает. Снова слабо отыграл Николас Джексон, который вроде начал стабильно забивать, но сейчас опять ушел в тень. С атакой у «Челси» есть серьезные проблемы, стала иногда подводить и оборона.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи будет «Челси». На его победу — 2,33. На «Эвертон» — 3,0. Ничья — 3,80.

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    Хозяева сейчас находятся в гораздо более лучшем состоянии, играют очень надежно и дисциплинированно сзади. «Челси» наоборот не хватает остроты в атаке.

    На наш взгляд, неплохим вариантом для прогноза и ставки на эту встречу станет тотал меньше 2,5 за 2,20. «Эвертон» станет играть «вторым номером» и не будет спешить раскрываться.

    Более рисковые могут попробовать взять ставку на индивидуальный тотал меньше 1 на «Челси» за 3,0. Вряд ли «аристократы» смогут забить надежной в последнее время обороне «ирисок» два гола.

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    «Эвертон» — «Челси»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева хорошо потрепят «Челси»
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