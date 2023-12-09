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    «Айнтрахт» — «Бавария». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 9 декабря 2023 года

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    Гарри Кейн
    9 декабря в матче 14-го тура чемпионата Германии сыграют «Айнтрахт» и «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Айнтрахт» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Декабря 2023 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» сейчас находится в кризисе. Команда провалила последние четыре матча во всех турнирах. Были зафиксированы четыре поражения.

    Ранее «Айнтрахт» уступил «Штутгарту» (1:2), ПАОКу (1:2), «Аугсбургу» (1:2) и «Саарбрюккену» (0:2). Тренерскому штабу нужно срочно делать выводы. Оборона стала крайне ненадежной — команда пропускает в каждом матче.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Бавария

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    В Бундеслиге «Айнтрахт» в последний раз побеждал дома два месяца назад. Тогда клуб принимал «Хайденхайм» и одолел соперника со счетом 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    Вряд ли «Айнтрахту» удастся прервать проигрышную серию в ближайшем матче. Справиться с «Баварией» будет очень сложно.

    «Бавария»

    «Бавария» — главный претендент на золотые награды. Но у мюнхенцев никак не получается захватить лидерство. Таблицу Бундеслиги продолжает возглавлять «Байер».

    Мюнхенский клуб в 12 встречах чемпионата Германии одержал 10 побед и дважды сыграл вничью. Не зафиксировано ни одного поражения.

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  • 06/12/2023

    • Ранее «Бавария» потеряла очки в Лиге чемпионов, разойдясь миром с «Копенгагеном». Встреча закончилась со счетом 0:0. Но «Бавария» уже досрочно пробилась в плей-офф, так что эта осечка никак не ухудшит турнирное положение мюнхенцев.

    «Бавария» не теряет надежд как можно быстрее догнать лидирующий «Байер». Гости вряд ли потеряют очки. В текущем розыгрыше Бундеслиги «Бавария» на выезде ни разу не проиграла.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» можно поставить за 1.35. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 8.80. Ничья оценена — в 5.90.

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    Можно сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.91.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.75.

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    «Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. Фаворит наберет очередные три очка
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