«Айнтрахт»
«Айнтрахт» сейчас находится в кризисе. Команда провалила последние четыре матча во всех турнирах. Были зафиксированы четыре поражения.
Ранее «Айнтрахт» уступил «Штутгарту» (1:2), ПАОКу (1:2), «Аугсбургу» (1:2) и «Саарбрюккену» (0:2). Тренерскому штабу нужно срочно делать выводы. Оборона стала крайне ненадежной — команда пропускает в каждом матче.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Бавария
В Бундеслиге «Айнтрахт» в последний раз побеждал дома два месяца назад. Тогда клуб принимал «Хайденхайм» и одолел соперника со счетом 2:0.
Вряд ли «Айнтрахту» удастся прервать проигрышную серию в ближайшем матче. Справиться с «Баварией» будет очень сложно.
«Бавария»
«Бавария» — главный претендент на золотые награды. Но у мюнхенцев никак не получается захватить лидерство. Таблицу Бундеслиги продолжает возглавлять «Байер».
Мюнхенский клуб в 12 встречах чемпионата Германии одержал 10 побед и дважды сыграл вничью. Не зафиксировано ни одного поражения.
Ранее «Бавария» потеряла очки в Лиге чемпионов, разойдясь миром с «Копенгагеном». Встреча закончилась со счетом 0:0. Но «Бавария» уже досрочно пробилась в плей-офф, так что эта осечка никак не ухудшит турнирное положение мюнхенцев.
«Бавария» не теряет надежд как можно быстрее догнать лидирующий «Байер». Гости вряд ли потеряют очки. В текущем розыгрыше Бундеслиги «Бавария» на выезде ни разу не проиграла.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» можно поставить за 1.35. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 8.80. Ничья оценена — в 5.90.
Можно сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.91.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.75.