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    «Галатасарай» разобьет своего соперника

    «Галатасарай» — «Адана Демирспор». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, турецкая Суперлига, 8 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Адана Демирспор»
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    «Галатасарай»
    8 декабря в рамках 15-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» сыграет против «Аданы Демирспор». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Галатасарай» — «Адана Демирспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 08 Декабря 2023 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:00 Адана Демирспор Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
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    «Галатасарай»

    Команда продолжает вести борьбу за 1-ю строчку в турецкой Суперлиге. «Галатасарай» делит 1-е место в таблице с «Фенербахче», набрав по 37 очков за 14 встреч.

    У команды самая надежная оборона в лиге. «Галатасарай» пропустил всего 8 голов за 14 поединков при 28-и забитых. К тому же, форвард команды Мауро Икарди регулярно забивает голы, принося победу своей команде. Аргентинец уже 11 раз поразил ворота соперников в 14-и встречах за «Галатасарай».

    В последних 5-и матчах чемпионата Турции команда проиграла только «Хатайспору» (1:2), а во всех 4-х встречах победила. За этот период «Галатасарай» пропустил всего 3 гола при 10-и забитых. В последнем туре команда не оставила шансов «Пендикспору» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что «Галатасарай» выиграл все 6 домашних матчей в нынешнем сезоне Суперлиги, пропустив при этом всего 5 голов. Команда вполне может рассчитывать на победу, ведь предстоящий соперник «Адана Демирспор» не так стабильна в последнее время.

    «Адана Демирспор»

    Эта команда занимает 5-е место в таблице с 23 очками в активе. Команда отстает от зоны еврокубков всего на 3 балла, но для того, чтобы рассчитывать на успех необходимо стабильно набирать очки, с чем у «Аданы» проблемы.

    Команда замыкает 3-ку лидеров лиги по результативности, забив за 14 встреч 26 голов при 16-и пропущенных. В последнее время «Адана» не суперрезультативна, да и результаты не очень.

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    • За последние 5 матчей команда выиграла только «Коньяспор» (3:0), трижды сыграла вничью и один раз проиграла. В последнем туре «Адана» уступила «Самсунспору» (2:3), растеряв минимальное преимущество уже в 1-м тайме.

    Последний раз «Галатасарай» и «Адана» сыграли в апреле этого года. В том матче столичная команда всухую обыграла своего соперника со счетом 2:0, забив все мячи в концовке встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Галатасарай» коэффициент на победу которого равен 1.27. Успех «Аданы Демирспора» оценивается в 9.50, ничья — в 6.20.

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    «Галатасарай» куда сильнее своего соперника, судя по последним результатам. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Галатасарая» с форой (-2) за 2.15.

    Еще один вариант ставки — Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.82.

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    «Галатасарай» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» разобьет своего соперника
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