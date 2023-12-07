В 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Шабаб» на своем поле сыграет против «Аль-Иттифака». Встреча пройдет 7 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттифак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» с 16 зачетными пунктами расположился на 12 строке среди 18 участников саудовского первенства. Опасную зону клуб опережает лишь на три очка.

Коллектив из города Эр-Рияд смог выиграть всего четыре поединка в этом чемпионате из 15 проведенных, столько же встреч он еще свел вничью и семь раз проиграл, забил 17 голов при 23 пропущенных.

«Белые львы» смогли победить только в одном поединке из пяти последних. К этой же игре они подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды уступали, но оба раза в гостях.

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В семи домашних матчах текущего чемпионата «Аль-Шабаб» выиграл в трех из них, а также по два раза проигрывал и играл вничью.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии идет на седьмой строке, набрав в 15 поединках 23 зачетных пункта.

Клуб из города Даммам отпраздновал в текущем первенстве шесть викторий, пять встреч еще он свел вничью и четыре раза проиграл, разница мячей составляет 20:16.

В минувшем туре первенства «рыцари» на выезде уступили со счетом 0:1 коллективу из нижней части турнирки, прервав тем самым 4-матчевую серию без фиаско, где было три мировые.

Вне родных стен «Аль-Иттифак» в этом первенстве по три раза побеждал и терпел поражения, а также два поединка завершил ничейными исходами.

«Аль-Шабаб» на своем поле удачно играет против «Аль-Иттифака» и еще никогда ему не проигрывал. В шести последних очных противостояний в Эр-Рияде принесли четыре виктории хозяевам и две мировые.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аль-Шабаб» предлагают — 2.16.

На викторию «Аль-Иттифака» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.45.

Прогнозируем, что «Аль-Шабаб» продлит домашнюю удачную серию в играх против «Аль-Иттифака» и сможет победить в этой встрече.

Однако высокой результативности от этой игры мы не ждем и ставим на тотал меньше.