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    «Аль-Шабаб» возьмет три очка в игре против «Аль-Иттифака»

    «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттифак». Прогноз и ставка (к. 2.16) на футбол 7 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига
    Прогноз и ставки на «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттифак»
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    Янник Карраско
    В 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Шабаб» на своем поле сыграет против «Аль-Иттифака». Встреча пройдет 7 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттифак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 07 Декабря 2023 года
    Аль-Шабаб
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Шабаб 21:00 Аль-Иттифак Аль-Иттифак
  • Эд-Даммам
    •

    «Аль-Шабаб»

    «Аль-Шабаб» с 16 зачетными пунктами расположился на 12 строке среди 18 участников саудовского первенства. Опасную зону клуб опережает лишь на три очка.

    Коллектив из города Эр-Рияд смог выиграть всего четыре поединка в этом чемпионате из 15 проведенных, столько же встреч он еще свел вничью и семь раз проиграл, забил 17 голов при 23 пропущенных.

    «Белые львы» смогли победить только в одном поединке из пяти последних. К этой же игре они подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды уступали, но оба раза в гостях.

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    В семи домашних матчах текущего чемпионата «Аль-Шабаб» выиграл в трех из них, а также по два раза проигрывал и играл вничью.

    «Аль-Иттифак»

    «Аль-Иттифак» в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии идет на седьмой строке, набрав в 15 поединках 23 зачетных пункта.

    Клуб из города Даммам отпраздновал в текущем первенстве шесть викторий, пять встреч еще он свел вничью и четыре раза проиграл, разница мячей составляет 20:16.

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    • В минувшем туре первенства «рыцари» на выезде уступили со счетом 0:1 коллективу из нижней части турнирки, прервав тем самым 4-матчевую серию без фиаско, где было три мировые.

    Вне родных стен «Аль-Иттифак» в этом первенстве по три раза побеждал и терпел поражения, а также два поединка завершил ничейными исходами.

    «Аль-Шабаб» на своем поле удачно играет против «Аль-Иттифака» и еще никогда ему не проигрывал. В шести последних очных противостояний в Эр-Рияде принесли четыре виктории хозяевам и две мировые.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аль-Шабаб» предлагают — 2.16.

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    На викторию «Аль-Иттифака» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.45.

    Прогнозируем, что «Аль-Шабаб» продлит домашнюю удачную серию в играх против «Аль-Иттифака» и сможет победить в этой встрече.

    Однако высокой результативности от этой игры мы не ждем и ставим на тотал меньше.

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    «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттифак»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Шабаб» возьмет три очка в игре против «Аль-Иттифака»
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