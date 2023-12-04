«Гремио» сыграет на своем поле с «Васко да Гамой» в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 00:30 мск. «Гремио» — «Васко да Гама»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Гремио»

Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. За два тура до финиша «Гремио» находится на 5 месте, и жаждет подъема в топ-4.

В плане реализации у команды относительный порядок. В 36 матчах игроки «Гремио» отличились 59 точными выстрелами.

В своем последнем поединке «Гремио» разжился тремя очками. Команда в родных стенах переиграла «Гойяс» (2:1).

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Правда, до того команда потеряла два поражения подряд. А ведь «Гремио» потенциально мог включиться в чемпионскую гонку…

Вообще, «Гремио» традиционно сложно играет с «Васко да Гамой». Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной неудаче.

«Васко да Гама»

Эта команда изо всех сил пытается избежать вылета в Серию B. «Васко да Гама» за два тура до финиша находится на спасительной 16 позиции.

Отрыв от находящейся в зоне вылета «Баии» минимальный. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Последний поединок для команды сложился неудачно. «Васко да Гама» в родных стенах уступил «Коринтиансу» (2:4).

Более того, команда в трех своих последних матчах не радовала победами. А ведь очки ей нужны как воздух!

Гости максимально мотивированы зацепиться за очки. Причем в первом круге команде удалось минимально одолеть «Гремио».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гремио» предлагают — 1.87.

На викторию «Васко да Гамы» дают — 4.02, ничья оценена — в 3.65.

Обе команды еще имеют турнирную мотивацию, и уж точно будут максимально активными в атаке с первых минут встречи .

Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.