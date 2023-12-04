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    «Гремио» — «Васко да Гама». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Васко да Гама»
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    «Гремио»
    «Гремио» сыграет на своем поле с «Васко да Гамой» в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 00:30 мск. «Гремио» — «Васко да Гама»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Декабря 2023 года
    Гремио
  • Бразилия. Серия А
    •  Гремио 00:30 Васко да Гама Васко да Гама
  • Бразилия. Серия А
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    «Гремио»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. За два тура до финиша «Гремио» находится на 5 месте, и жаждет подъема в топ-4.

    В плане реализации у команды относительный порядок. В 36 матчах игроки «Гремио» отличились 59 точными выстрелами.

    В своем последнем поединке «Гремио» разжился тремя очками. Команда в родных стенах переиграла «Гойяс» (2:1).

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    Правда, до того команда потеряла два поражения подряд. А ведь «Гремио» потенциально мог включиться в чемпионскую гонку…

    Вообще, «Гремио» традиционно сложно играет с «Васко да Гамой». Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной неудаче.

    «Васко да Гама»

    Эта команда изо всех сил пытается избежать вылета в Серию B. «Васко да Гама» за два тура до финиша находится на спасительной 16 позиции.

    Отрыв от находящейся в зоне вылета «Баии» минимальный. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.

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  • Сегодня

    • Последний поединок для команды сложился неудачно. «Васко да Гама» в родных стенах уступил «Коринтиансу» (2:4).

    Более того, команда в трех своих последних матчах не радовала победами. А ведь очки ей нужны как воздух!

    Гости максимально мотивированы зацепиться за очки. Причем в первом круге команде удалось минимально одолеть «Гремио».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гремио» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Васко да Гамы» дают — 4.02, ничья оценена — в 3.65.

    Обе команды еще имеют турнирную мотивацию, и уж точно будут максимально активными в атаке с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.

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    «Гремио» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. Результативное начало заказывали?!
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