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    Только победа сохранит «Ботафого» шансы на чемпионство

    «Ботафого» Рио-де-Жанейро — «Крузейро». Ставка (к.2,07) и прогноз на чемпионат Бразилии, 4 декабря 2023 года

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    «Ботафого» Рио-де-Жанейро на своем поле примет «Крузейро» в рамках 37-го тура бразильской Серии А. Матч состоится 4 декабря, 00:30 (мск). «Ботафого» Рио-де-Жанейро — «Крузейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Декабря 2023 года
    Ботафого
  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 00:30 Крузейро Крузейро
  • Бразилия. Серия А
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    «Ботафого» Рио-де-Жанейро

    После 36-ти туров «Ботафого» пока удерживает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, но если отмотать хотя месяц назад, то будет видно, что команда лидировала с солидным отрывом от конкурентов, но постепенно растеряла свое преимущество.

    Проблемы команды начались после переезда главного тренера Луиша Каштру посреди сезона в Саудовскую Аравию. После него был назначен его соотечественник Бруно Лаже, работавший в «Вулверхэмптоне».

    Первое время он катил по инерции с «Ботафого», но затем наступил длительный спад и был уволен. Началась тренерская чехарда в клубе. Сейчас «Ботафого» возглавляет Тиагу Нуньеш, тренировавший неплохо «Гремио» несколько лет назад, но и он пока не может выправить ситуацию.

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    «Ботафого» не знает побед на протяжении девяти туров и еще одна неудача оставит его за чертой тройки призеров. В последнем туре команда снова упустила победу на последних секундах в матче с «Куритибой», и таких матчей за последнее время набралось немало.

    «Крузейро»

    В этом сезоне команда вернулась в элитный дивизион после нескольких лет прозябания в Серии В, где была близка к банкротству, но ее спас воспитанник клуба легендарный Роналдо «Зубастик», он же «Феномен».

    Поэтому текущее 14-е место можно назвать неплохим результатом. Команда может за два последних тура, как подняться в Копу Судамерикана (аналог Лиги Европы), так и вернуться в низший дивизион.

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    • По традиции в Бразилии все очень плотно, это самый конкурентоспособный чемпионат в мире. В 36-м туре «Крузейро» смог вырвать очко в матче против «Атлетико Паранаэнсе» (1:1), забив в конце встречи.

    Несколько недель назад команду возглавил очень опытный и авторитетный в Бразилии тренер Пауло Аутори. Под его руководством команда заиграла значительно солиднее и увереннее. Его тренерского таланта должно хватить, чтобы сохранить место в Серии А.

    Ставки и прогнозы

    Перед игрой букмекеры отдают предпочтение «Ботафого». На его победу коэффициент — 2,05. На «Крузейро» — 3,80. Ничья — 3,40.

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    Оба клуба будут предельно мотивированы в этом матче. Хозяева продолжают борьбу за чемпионство и медали, а гости не гарантировали себе прописку в Серии А.

    Во второй части сезона прежде надежная оборона «Ботафого» стала часто давать сбои и допускать невынужденные ошибки. У «Крузейро» средняя и атакующая линия гораздо мощнее обороны, поэтому неплохим вариантом для ставки в этом матче станет «обе забьют» за 2,07.

    Более рисковым прогнозом, но который имеет право на жизнь, станет «обе забьют плюс тотал больше 2,5» за 2,75.

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    «Ботафого» Рио-де-Жанейро — «Крузейро»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. Только победа сохранит «Ботафого» шансы на чемпионство
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