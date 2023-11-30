«Штурм»
Хозяева выиграли только одну встречу из четырех сыгранных в турнире. Австрийцы оказались сильнее «Ракува» (1:0).
После этого клуб расписал домашнюю результативную ничью с «Аталантой». Матч завершился со счетом 2:2. В 4-м туре «Штурм» начал второй круг и уже на выезде не смог устоять перед «бергамасками», уступив 0:1.
Тем не менее «Штурм» набрал свои 4 пункта и сейчас занимает 3-е место. Для хозяев это игра за выход в Лигу конференций.
После выезда в Бергамо «черные» обыграли «Аустрию» Клагенфурт (3:0) и «Аустрию» Люстернау (2:0).
«Ракув»
Гости располагаются последними в таблице, но победа может все изменить. При этом выиграть им ни разу не удалось. В трех из четырех матчей они проиграли, а также была одна ничья.
Самым большим достижением команды стала ничья в домашнем матче со «Спортингом», который завершился со счетом 1:1.
На старте второго круга «Ракув» проиграл «львам» со счетом 1:2. За этим последовали две ничьи в чемпионате Польши. Речь идет о матчах с «Погонью» (1:1) и «Щецином» (1:1).
Польский клуб не выигрывает выездных матчах еврокубков на протяжении трех выступлений.
Прогноз и ставка
«Штурм» считается фаворитом за 1.84. На «Ракув» букмекеры дают 4.00. За 3.60 можно поставить на ничью.
«Штурм» не зря фаворит. Он минимально обыграл «Ракув» в первом круге. К тому же клубу удалось добиться ничьи на своем поле. При этом «Ракув» потерпел два поражения подряд на выезде в Лиге Европы.
Австрийский коллектив сделает все, чтобы порадовать болельщиков и обеспечить себе место в Лиге конференций. Ставка на победу хозяев.