ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиТемная сторона силы. Не связывайтесь с «плохим парнем» Лионелем Месси! «Барселона» — «Порто»Лига чемпионов. Кто уже одной ногой в плей-офф, а кто рискует вылететь? Девин Хэйни и Василий Ломаченко5 самых скандальных боксерских боев в 2023 году
  • 09:22
    • «Милуоки» выиграл у «Вашингтона», «Денвер» уступил «Хьюстону», несмотря на мощный дабл-дабл Йокича
  • 08:10
    • «Арсенал» выкупит у «Брентфорда» Райю
  • 07:54
    • Роналду набрал 60+ очков за год в десятый раз за карьеру
  • 01:05
    • «ПСЖ» разбил «Монако» и упрочил лидерство
    Все новости спорта

    «Фламенго» не заметит аутсайдера

    «Америка Минейро» — «Фламенго». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 27 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Америка Минейро» — «Фламенго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фламенго»
    «Америка Минейро» сыграет на своем поле с «Фламенго» в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 00:30 мск. «Америка Минейро» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Америка Минейро»

    Эта команда нынешний сезон проводит катастрофически неудачно. «Америка Минейро» сейчас находится на самом дне турнирной таблицы.

    Более того, команда досрочно обеспечила себе вылет из элиты. Это и немудрено, ведь выиграно всего лишь 4 матча из 34.

    В своем последнем поединке команда снова проиграла. «Америка Минейро» уступила «Васко да Гама» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    Более того, это поражение стало для команды вторым кряду. Да и турнирная мотивация пропала, что явно повлияет на настрой игроков.

    «Америка Минейро» всегда сложно играет с «Фламенго». Из пяти последних очных поединков проиграно три при двух паритетах.

    «Фламенго»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. Причем на данный момент «Фламенго» пребывает на 3 позиции.

    Отставание от лидера составляет всего 2 очка. Впрочем, играть еще 4 поединка, и вполне можно ожидать осечки от «Палмейраса» и «Ботафого».

  • Темная сторона силы. Не связывайтесь с «плохим парнем» Лионелем Месси!
  • Десять случаев, когда звезда сборной Аргентины показывал свою темную сторону
  • Вчера

    • Последний поединок для команды сложился удачно. Дома «Фламенго» с минимальным счетом переиграл «Ред Булл Брагантино».

    Вот только оборона команды выглядит не лучшим образом. В 34 матчах в воротах «Фламенго» побывало 37 мячей.

    И уж точно гости будут активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера «Фламенго» обязан при любой диспозиции.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Фламенго» предлагают — 1.39.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Америка Минейро» дают — 7.41, ничья оценена — в 4.90.

    «Фламенго» сражается за чемпионство, да и состав у команды по именам выглядит выгодно.

    Наш прогноз — Фора «Фламенго» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сокол — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Евсеев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ленинградец — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Волгарь — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Салернитана — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Америка Минейро» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на футбол. «Фламенго» не заметит аутсайдера
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры