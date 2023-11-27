«Америка Минейро» сыграет на своем поле с «Фламенго» в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 00:30 мск. «Америка Минейро» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Америка Минейро»

Эта команда нынешний сезон проводит катастрофически неудачно. «Америка Минейро» сейчас находится на самом дне турнирной таблицы.

Более того, команда досрочно обеспечила себе вылет из элиты. Это и немудрено, ведь выиграно всего лишь 4 матча из 34.

В своем последнем поединке команда снова проиграла. «Америка Минейро» уступила «Васко да Гама» со счетом 1:2.

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Более того, это поражение стало для команды вторым кряду. Да и турнирная мотивация пропала, что явно повлияет на настрой игроков.

«Америка Минейро» всегда сложно играет с «Фламенго». Из пяти последних очных поединков проиграно три при двух паритетах.

«Фламенго»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. Причем на данный момент «Фламенго» пребывает на 3 позиции.

Отставание от лидера составляет всего 2 очка. Впрочем, играть еще 4 поединка, и вполне можно ожидать осечки от «Палмейраса» и «Ботафого».

Последний поединок для команды сложился удачно. Дома «Фламенго» с минимальным счетом переиграл «Ред Булл Брагантино».

Вот только оборона команды выглядит не лучшим образом. В 34 матчах в воротах «Фламенго» побывало 37 мячей.

И уж точно гости будут активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера «Фламенго» обязан при любой диспозиции.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Фламенго» предлагают — 1.39.

На викторию «Америка Минейро» дают — 7.41, ничья оценена — в 4.90.

«Фламенго» сражается за чемпионство , да и состав у команды по именам выглядит выгодно.

Наш прогноз — Фора «Фламенго» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.45.