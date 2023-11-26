«Кадис» сыграет на своем поле с «Реалом» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 20:30 мск. «Кадис» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

Команда из одноименного города, в провинции Кадис, в автономном сообществе Андалусия не очень хорошо выступает в этом сезоне. В активе коллектива из Кадиса две победы, четыре ничейных результата и шесть поражений. «Желтая подлодка» смогла десять раз поразить ворота соперника и семнадцать раз пропустила в свои.

Благодаря таким результатам «желто-синие» имеют на своем счету десять набранных баллов и находятся на шестнадцатой позиции в турнирной таблице. Они только на три пункта опережают зону вылета и, вероятнее всего, будут бороться именно за сохранение прописки в элите.

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В последних двух играх «Кадис» уступил «Хетафе» (0:1) и сыграл вничью с «Севильей», а до этого проиграл «Валенсии» (0:2), «Жироне» (0:1) и «Атлетико» (2:3). Последняя победа была еще 1 сентября в домашней игре с «Вильярреалом» (3:1).

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Также подопечные Серхио Гонсалеса уже стартовали в Кубке Испании. В матче 1/64 финала они в серии пенальти одолели скромную «Бадалону» (0:0, по пенальти 2:4). Теперь команда сыграет с «Арандиной».

«Реал»

Мадридский коллектив борется за чемпионство в текущем сезоне чемпионата Испании. По итогам тринадцати туров активе мадридцев 32 очка и вторая позиция в турнирной таблице. Команда из Мадрида на два пункта отстает от лидирующей «Жироны», но на два балла опережает третью «Барселону».

«Реал» смог 28 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только девять мячей. «Королевский клуб», безусловно, является одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство.

Также команда из столицы Испании успешно выступает в Лиге чемпионов. Столичный коллектив уже досрочно вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света, победив «Унион» (1:0), «Наполи» (3:2) и дважды «Брагу» (2:1, 3:0).

В последней игре Примеры «Реал» разгромил «Валенсию» (5:1), а до этого сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и переиграл «Барселону» (2:1). Перед этим подопечные Карло Анчелотти также поделили очки с «Севильей» (1:1) и разбили «Осасуну» (4:0) и «Жирону» (3:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают поставить за 1.48.

На викторию «Кадиса» дают 7.10, ничья оценена в 4.50.

Наши прогноз и ставка — уверенная победа «Реала».

Также поставим на то, что команды забьют три мяча на двоих.