«Коринтианс»
В нынешнем сезоне хозяевам вряд ли светит квалификация в Копа Либертадорес. Сейчас хозяева сосредоточены на том, чтобы сохранить свою позицию в зоне Южноамериканского кубка.
«Мушкетеры» имеют 44 очка после 34 сыгранных матчей. За последние 5 туров они набрали 8 баллов. Плотность в нижней части таблицы высокая, поэтому если начать терять очки, «Коринтианс» может легко слететь с 11-й строчки вниз.
Позади у хозяев 3 непростых тура. 5 ноября команда встретилась с «Брагантино» и проиграла 0:1. После клуб сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (1:1).
Отобрав баллы у 5-й команды турнира, «Коринтианс» на выезде обыграл 3-й клуб чемпионата — «Гремио» (1:0).
«Байя»
«Байя» отправится в Сан-Паулу в качестве 17-й команды турнирной таблицы, в активе которой 38 набранных баллов.
«Триколоры» проиграли 3 матча из 5 последних и набрали всего 4 очка за этот игровой отрезок.
Единственная победа за 5 прошедших туров и пока что последняя была у команды 31 октября. Но она оказалась очень значительной, так как выиграть удалось у обладателя Копа Либертадорес — «Флуминенсе» (1:0).
Далее «Байя» проиграла «Гремио» (0:1) и «Куябе» (0:3). В прошлом туре у нее была ничья с «Атлетико Паранэнсе» (1:1).
Прогноз и ставка
Ставки на победу «Коринтианса» и «Байи» принимаются с коэффициентами 2.07 и 3.65 соответственно.
«Коринтианс» проиграл дома всего несколько раз за весь сезон. К тому же у себя он регулярно обыгрывает «Байю» на протяжении последних лет.
Хозяева на подъеме после победы над «Гремио». К тому же они выиграли у «Байи» на своем поле в последних 4 матчах. Ставка на успех «Коринтианса».
В трех из четырех игр у обеих команд не было размена мячами. Поставить на «обе забьют (нет)» можно за 1.81.