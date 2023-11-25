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    «Коринтианс» снова одержит победу?

    «Коринтианс» — «Байя». Ставки (к. 2.07) и прогноз на чемпионат Бразилии 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Байя»
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    Юри Алберто
    В 35-м туре чемпионата Бразилии «Коринтианс» примет «Байю» на своем стадионе под названием «Нео Кимика Арена» в Сан-Паулу. Старт встречи 25 ноября в 03:00 мск. «Коринтианс» — «Байя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 25 Ноября 2023 года
    Коринтианс
  • Бразилия. Серия А
    •  Коринтианс 03:00 Баия Баия
  • Бразилия. Серия А
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    «Коринтианс»

    В нынешнем сезоне хозяевам вряд ли светит квалификация в Копа Либертадорес. Сейчас хозяева сосредоточены на том, чтобы сохранить свою позицию в зоне Южноамериканского кубка.

    «Мушкетеры» имеют 44 очка после 34 сыгранных матчей. За последние 5 туров они набрали 8 баллов. Плотность в нижней части таблицы высокая, поэтому если начать терять очки, «Коринтианс» может легко слететь с 11-й строчки вниз.

    Позади у хозяев 3 непростых тура. 5 ноября команда встретилась с «Брагантино» и проиграла 0:1. После клуб сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (1:1).

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    Отобрав баллы у 5-й команды турнира, «Коринтианс» на выезде обыграл 3-й клуб чемпионата — «Гремио» (1:0).

    «Байя»

    «Байя» отправится в Сан-Паулу в качестве 17-й команды турнирной таблицы, в активе которой 38 набранных баллов.

    «Триколоры» проиграли 3 матча из 5 последних и набрали всего 4 очка за этот игровой отрезок.

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    • Единственная победа за 5 прошедших туров и пока что последняя была у команды 31 октября. Но она оказалась очень значительной, так как выиграть удалось у обладателя Копа Либертадорес — «Флуминенсе» (1:0).

    Далее «Байя» проиграла «Гремио» (0:1) и «Куябе» (0:3). В прошлом туре у нее была ничья с «Атлетико Паранэнсе» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Ставки на победу «Коринтианса» и «Байи» принимаются с коэффициентами 2.07 и 3.65 соответственно.

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    «Коринтианс» проиграл дома всего несколько раз за весь сезон. К тому же у себя он регулярно обыгрывает «Байю» на протяжении последних лет.

    Хозяева на подъеме после победы над «Гремио». К тому же они выиграли у «Байи» на своем поле в последних 4 матчах. Ставка на успех «Коринтианса».

    В трех из четырех игр у обеих команд не было размена мячами. Поставить на «обе забьют (нет)» можно за 1.81.

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