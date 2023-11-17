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    Чехия снова обыграет Польшу?

    Польша — Чехия. Ставка (к. 2.30) и прогноз на квалификацию Евро-2024 17 ноября 2023 года

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    Роберт Левандовский
    Сборная Польши сыграет на своем поле с Чехией в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 17 ноября в Варшаве, начало — в 22:45 мск. Польша — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 17 Ноября 2023 года
    Польша
  • Варшава
    •  Польша 22:45 Чехия Чехия
  • Прага
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    Польша

    Сборная Польши занимает третье место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрала 10 очков.

    Поляки рискуют стать одним из главных разочарований квалификации. При определенных раскладах их не спасет даже победа в предстоящем матче.

    Коэффициенты матча Польша — Чехия

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  • 2.403.253.20Бонус$9500
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    В сентябре польская федерация уволила португальца Фернанду Сантуша и назначила на пост главного тренера Михала Пробежа.

    В долгосрочной перспективе решение, может, и правильное, но оно вряд ли кардинально повлияет на текущую ситуацию.

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  • 19/10/2023

    • В октябре сборная Польши с трудом выиграла у Фарерских островов (2:0), после чего второй раз в этом отборе не справилась с Молдовой — на этот раз ничья 1:1.

    Поляки забили всего лишь девяти мячей в семи матчах отборочной кампании.

    Чехия

    Сборная Чехии тем временем находится на второй строчке, опережая Польшу на одно очко.

    И главная деталь: у чехов есть еще одна игра в запасе. Сразу после встречи с поляками их ждет домашний матч с Молдовой. Поражение в Варшаве не станет катастрофой.

    В общем, для Польши ситуация выглядит почти безнадежно. Вряд ли Чехия не наберет очки в заключительном туре.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Сборная Чехии пропустила всего лишь пять мячей в шести матчах квалификации, при этом три из них она получила в октябре на поле сборной Албании, которая на данный момент возглавляет группу.

    Прогноз и ставка

    На Польшу в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают 3.32, а победу Чехии — тоже за 3.32.

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    В конце марта чехи уверенно разобрались с поляками на своем поле — 3:1. В предстоящем матче команда Ярослава Шилгавы, скорее всего, тоже не проиграет. Польша чересчур слабо проводит отбор, одних стараний Роберта Левандовского явно недостаточно.

    Ставка — победа Чехии с форой (0) за 2.30.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 1.90.

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    Польша — Чехия: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Чехия снова обыграет Польшу?
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