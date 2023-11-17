Сборная Польши сыграет на своем поле с Чехией в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 17 ноября в Варшаве, начало — в 22:45 мск. Польша — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Сборная Польши занимает третье место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрала 10 очков.

Поляки рискуют стать одним из главных разочарований квалификации. При определенных раскладах их не спасет даже победа в предстоящем матче.

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В сентябре польская федерация уволила португальца Фернанду Сантуша и назначила на пост главного тренера Михала Пробежа.

В долгосрочной перспективе решение, может, и правильное, но оно вряд ли кардинально повлияет на текущую ситуацию.

В октябре сборная Польши с трудом выиграла у Фарерских островов (2:0), после чего второй раз в этом отборе не справилась с Молдовой — на этот раз ничья 1:1.

Поляки забили всего лишь девяти мячей в семи матчах отборочной кампании.

Чехия

Сборная Чехии тем временем находится на второй строчке, опережая Польшу на одно очко.

И главная деталь: у чехов есть еще одна игра в запасе. Сразу после встречи с поляками их ждет домашний матч с Молдовой. Поражение в Варшаве не станет катастрофой.

В общем, для Польши ситуация выглядит почти безнадежно. Вряд ли Чехия не наберет очки в заключительном туре.

Все прогнозы на Евро-2024

Сборная Чехии пропустила всего лишь пять мячей в шести матчах квалификации, при этом три из них она получила в октябре на поле сборной Албании, которая на данный момент возглавляет группу.

Прогноз и ставка

На Польшу в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают 3.32, а победу Чехии — тоже за 3.32.

В конце марта чехи уверенно разобрались с поляками на своем поле — 3:1. В предстоящем матче команда Ярослава Шилгавы, скорее всего, тоже не проиграет. Польша чересчур слабо проводит отбор, одних стараний Роберта Левандовского явно недостаточно.

Ставка — победа Чехии с форой (0) за 2.30.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 1.90.