Польша
Сборная Польши занимает третье место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрала 10 очков.
Поляки рискуют стать одним из главных разочарований квалификации. При определенных раскладах их не спасет даже победа в предстоящем матче.
Коэффициенты матча Польша — Чехия
В сентябре польская федерация уволила португальца Фернанду Сантуша и назначила на пост главного тренера Михала Пробежа.
В долгосрочной перспективе решение, может, и правильное, но оно вряд ли кардинально повлияет на текущую ситуацию.
В октябре сборная Польши с трудом выиграла у Фарерских островов (2:0), после чего второй раз в этом отборе не справилась с Молдовой — на этот раз ничья 1:1.
Поляки забили всего лишь девяти мячей в семи матчах отборочной кампании.
Чехия
Сборная Чехии тем временем находится на второй строчке, опережая Польшу на одно очко.
И
В общем, для Польши ситуация выглядит почти безнадежно. Вряд ли Чехия не наберет очки в заключительном туре.
Сборная Чехии пропустила всего лишь пять мячей в шести матчах квалификации, при этом три из них она получила в октябре на поле сборной Албании, которая на данный момент возглавляет группу.
Прогноз и ставка
На Польшу в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают 3.32, а победу Чехии — тоже за 3.32.
В конце марта чехи уверенно разобрались с поляками на своем поле — 3:1. В предстоящем матче команда Ярослава Шилгавы, скорее всего, тоже не проиграет. Польша чересчур слабо проводит отбор, одних стараний Роберта Левандовского явно недостаточно.
Ставка — победа Чехии с форой (0) за 2.30.
Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 1.90.