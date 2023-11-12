«Интер» сыграет на своем поле с «Фрозиноне» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 22:45 мск. «Интер» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» лидирует во внутреннем чемпионате. Клуб набрал 28 очков в 11 турах. В чемпионате Италии-2023/24 у подопечных Симоне Индзаги лишь одно поражение.

Миланцы в минувшем сезоне отлично выступили в Лиге чемпионов. Команда добралась до финала, но так и не смогла взять трофей. В решающей встрече миланский клуб уступил «Манчестер Сити».

Коэффициенты матча Интер — Фрозиноне 1X2Новым игрокам 1.207.6014.00Бонус$9500

В нынешнем сезоне «нерадзурри» также неплохо выступают в главном еврокубке. По итогам четырех туров они занимает второе место в группе и уже по сути вышли в 1/8 финала.

Все прогнозы на Серию А

На сегодня у коллектива победная серия в пять поединков во всех турнирах и беспроигрышная серия в восемь матчей (семь выигрышей и ничья), так что хозяева имеют прекрасные шансы на успех.

«Фрозиноне»

На позапрошлой неделе гости смогли себя порадовать в Кубке Италии, когда завоевали место в 1/8 финала турнира. Клуб на выезде обыграл «Торино» в дополнительное время (2:1).

Этот успех он «Фрозиноне» сумел развить в Серии А. На своем поле ему удалось обыграть «Эмполи» со счетом 2:1, где соперник забил только в концовке игры.

По итогам 11 туров итальянского первенства команда занимает 11-е место с отставанием всего в три очка от зоны еврокубков. От зоны вылета она оторвалась на семь баллов.

На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка, так что у гостей сейчас неплохая форма, так что грозному сопернику явно не стоит его недооценивать.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,19. Успех «Фрозиноне» оценивается в 14,03, ничья — в 7,60.

В пяти последних матчах гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,93.

Еще один вариант ставки — «Интер» выиграет оба тайма за 2,08, ведь хозяева, как явный фаворит, более чем способны реализовать такой сценарий.