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    Прервется ли победная серия «Интера»?

    «Интер» — «Фрозиноне». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Серия А, 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Фрозиноне»
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    «Интер» — фаворит матча
    «Интер» сыграет на своем поле с «Фрозиноне» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 22:45 мск. «Интер» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Ноября 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия А
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    «Интер»

    «Интер» лидирует во внутреннем чемпионате. Клуб набрал 28 очков в 11 турах. В чемпионате Италии-2023/24 у подопечных Симоне Индзаги лишь одно поражение.

    Миланцы в минувшем сезоне отлично выступили в Лиге чемпионов. Команда добралась до финала, но так и не смогла взять трофей. В решающей встрече миланский клуб уступил «Манчестер Сити».

    Коэффициенты матча Интер — Фрозиноне

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  • 1.207.6014.00Бонус$9500
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    В нынешнем сезоне «нерадзурри» также неплохо выступают в главном еврокубке. По итогам четырех туров они занимает второе место в группе и уже по сути вышли в 1/8 финала.

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива победная серия в пять поединков во всех турнирах и беспроигрышная серия в восемь матчей (семь выигрышей и ничья), так что хозяева имеют прекрасные шансы на успех.

    «Фрозиноне»

    На позапрошлой неделе гости смогли себя порадовать в Кубке Италии, когда завоевали место в 1/8 финала турнира. Клуб на выезде обыграл «Торино» в дополнительное время (2:1).

    Этот успех он «Фрозиноне» сумел развить в Серии А. На своем поле ему удалось обыграть «Эмполи» со счетом 2:1, где соперник забил только в концовке игры.

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    • По итогам 11 туров итальянского первенства команда занимает 11-е место с отставанием всего в три очка от зоны еврокубков. От зоны вылета она оторвалась на семь баллов.

    На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка, так что у гостей сейчас неплохая форма, так что грозному сопернику явно не стоит его недооценивать.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,19. Успех «Фрозиноне» оценивается в 14,03, ничья — в 7,60.

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    В пяти последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,93.

    Еще один вариант ставки — «Интер» выиграет оба тайма за 2,08, ведь хозяева, как явный фаворит, более чем способны реализовать такой сценарий.

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    «Интер» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. Прервется ли победная серия «Интера»?
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