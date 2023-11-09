«Аталанта» сыграет на своем поле со «Штурмом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Аталанта» — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Эта команда сейчас находится на 1 месте в группе. Бергамаски набрали 7 очков в трех матчах Лиги Европы.

При этом «Аталанта» в трех матчах настреляла 6 мячей в ворота соперников. Итальянцы явно намерены как можно быстрее обеспечить себе выход в плей-офф.

Коэффициенты матча Аталанта — Штурм 1X2Новым игрокам 1.286.2010.50Бонус$9500

В предыдущем своем поединке бергамаски потерпели поражение. «Аталанта» в родных стенах уступила «Интеру» (1:2).

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А вот в первой встрече с австрийцами земляки Труффальдино не смогли победить (2:2). Так что теперь есть мотивация наконец-то одолеть «Штурм».

В кадровом плане у хозяев практически полная идиллия. Да и лидеры команды на месте и находятся в неплохих кондициях.

«Штурм»

Эта команда оккупировала 3 строчку в группе. Австрийцы в нынешнем сезоне вполне способны побороться за выход в плей-офф.

В трех поединках группового этапа Лиги Европы «Штурм» набрал 4 очка. Причем забила и пропустила команда по 4 мяча.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Штурм» в своем чемпионате уступил ЛАСКу (1:3).

Да и вообще, результаты команды не отличаются стабильностью. Например, «Аустрии» «Штурм» уступил с минимальным счетом.

Наверняка «Штурм» снова постарается дать бой итальянцам. Гости явно не будут лишь отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.30.

На викторию «Штурма» дают — 11.80, ничья оценена — в 6.26.

Австрийцы в первом матче с «Аталантой» уже продемонстрировали свои лучшие качества , и явно постараются повторить тот результат.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.36.