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    Позволят ли «Волки» забыть «Шеффилду» о поражениях?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 1.97) и прогноз на АПЛ 4 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
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    «Вулверхэмптон» — фаворит матча
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в 11-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Ноября 2023 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 18:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» на старте сезона-2023/24 является главным претендентом на понижение в классе. Пока игра у клуба совершенно не клеится. Болельщики рассчитывают на то, что команда преодолеет кризис как можно быстрее.

    «Клинки» в 10-ти встречах потерпели девять поражений. Очень болезненным оказалось фиаско в матче с «Ньюкаслом», который прошел 24 сентября. От «Сорок» команда пропустила восемь голов.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон

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    В чемпионате Англии-2023/24 только в одной игре «Шеффилду» удалось набрать очки. Это случилось 2 сентября в матче с «Эвертоном». Встреча закончилась вничью 2:2.

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива серия поражений в шесть поединков при отсутствии побед вот уже 12 матчей кряду, так что хозяевам будет сложно сыграть даже вничью.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» располагается в нижней части таблицы. Команда набрала 12 очков в 10-ти встречах и занимает 12-е место в таблице АПЛ.

    В чемпионате Англии-2023/24 клуб не проигрывает с 16 сентября. За это время были сыграны пять матчей, в которых одержаны две победы.

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    • Фанаты «Вулверхэмптона» еще наверняка не забыли блестящую игру в матче с действующим чемпионом — «Манчестер Сити». Встреча состоялась 30 сентября. «Волки» победили дома со счетом 2:1.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при двух победах и двух ничьих, поэтому у гостей хорошие шансы на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вулверхэмптон», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 3,90, ничья — в 3,70.

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    Хозяева потерпели поражения в шести последних матчах.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет за 1,97.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,87, ведь в шести из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. Позволят ли «Волки» забыть «Шеффилду» о поражениях?
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