«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в 11-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» на старте сезона-2023/24 является главным претендентом на понижение в классе. Пока игра у клуба совершенно не клеится. Болельщики рассчитывают на то, что команда преодолеет кризис как можно быстрее.

«Клинки» в 10-ти встречах потерпели девять поражений. Очень болезненным оказалось фиаско в матче с «Ньюкаслом», который прошел 24 сентября. От «Сорок» команда пропустила восемь голов.

Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон 1X2Новым игрокам 3.853.701.97Бонус$9500

В чемпионате Англии-2023/24 только в одной игре «Шеффилду» удалось набрать очки. Это случилось 2 сентября в матче с «Эвертоном». Встреча закончилась вничью 2:2.

Все прогнозы на АПЛ

На сегодня у коллектива серия поражений в шесть поединков при отсутствии побед вот уже 12 матчей кряду, так что хозяевам будет сложно сыграть даже вничью.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» располагается в нижней части таблицы. Команда набрала 12 очков в 10-ти встречах и занимает 12-е место в таблице АПЛ.

В чемпионате Англии-2023/24 клуб не проигрывает с 16 сентября. За это время были сыграны пять матчей, в которых одержаны две победы.

Фанаты «Вулверхэмптона» еще наверняка не забыли блестящую игру в матче с действующим чемпионом — «Манчестер Сити». Встреча состоялась 30 сентября. «Волки» победили дома со счетом 2:1.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при двух победах и двух ничьих, поэтому у гостей хорошие шансы на успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Вулверхэмптон», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 3,90, ничья — в 3,70.

Хозяева потерпели поражения в шести последних матчах.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет за 1,97.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,87, ведь в шести из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.