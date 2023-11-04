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    «Брентфорд» привычно одолеет «молотобойцев»

    «Брентфорд» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 ноября 2023 года

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    Джаррод Боуэн
    «Брентфорд» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:00 мск. «Брентфорд» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Ноября 2023 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 18:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
    •

    «Брентфорд»

    Эта команда сейчас находится на 10 месте в турнирной таблице. Да и по игре «Брентфорд» выглядит, как заправский середняк АПЛ.

    При этом «Брентфорд» в 10 матчах забил 16 мячей. А вот оборона действует надежно, дав результативный сбой всего 12 раз.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Вест Хэм

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  • 2.053.753.50Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Брентфорд» разжился тремя очками. Команда на выезде забила два безответных мяча в ворота «Челси».

    Все прогнозы на АПЛ

    Эта победа стала для команды второй кряду. До того «Брентфорд» разгромил слабенький «Бернли» (3:0).

    И уж наверняка хозяева будут стремиться продлить свой победный сериал. Да и надежные тылы прибавляют оптимизма.

    «Вест Хэм»

    Эта команда оккупировала 9 место в таблице. Да и по всем показателям «молотобойцы» являются середняком АПЛ.

    Главным бичом команды является оборона. В 10 поединках чемпионата «Вест Хэм» пропустил в свои ворота 17 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела великолепно. В Кубке лиги «молотобойцы» уверенно переиграли «Арсенал» (3:1).

    А вот до того лондонцы потерпели три поражения кряду. Да и матчи с «Брентфордом» для команды проходят традиционно неудачно.

    Наверняка «Вест Хэм» постарается преуспеть в атаке. Тем паче, у соперника имеются кадровые проблемы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 2.09.

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    На викторию «Вест Хэма» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.85.

    «Брентфорд» более надежен в обороне, что и станет главным из слагаемых успеха хозяев.

    Наш прогноз — Победа «Брентфорда». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.85.

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    «Брентфорд» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. «Брентфорд» привычно одолеет «молотобойцев»
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